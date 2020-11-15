Исторический рекорд! Хэмилтон сравнялся с Шумахером и стал семикратным чемпионом "Формулы-1"
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / ZUMA
Британец выиграл гонку в Турции и оформил очередной титул.
Главным вопросом перед Гран-при Турции 2020 года было возможное чемпионство Льюиса Хэмилтона. Лучшему пилоту "Формулы-1" последних лет было достаточно не слишком отстать от своего партнёра Боттаса, чтобы оформить чемпионство, но британец даже перевыполнил задачу, выиграв гонку в Стамбуле.
DREAM THE IMPOSSIBLE— Formula 1 (@F1) November 15, 2020
To writing history. To making legends.#S7illRising pic.twitter.com/VsR8S3SwB6
Хотя в этот раз в победе Льюиса не было такой уверенности, как обычно. Дождевая квалификация подарила зрителям интригу, и обладателем поул-позиции стал молодой Лэнс Стролл. Однако удержать своё первое место по ходу заезда канадец не смог: Хэмилтон вышел в лидеры на 37-м круге, в итоге так и финишировав первым. А Боттаса вообще обогнал на целый круг.
LEWIS HAMILTON IS A SEVEN TIME WORLD CHAMPION!#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/gOGfeEZxp8— Formula 1 (@F1) November 15, 2020
Победа принесла Льюису очередное звание чемпиона мира, которое для него стало уже седьмым. Столько же раз мировую корону надевал легендарный Михаэль Шумахер, вот больше побед нет ни у кого. Шанс установить абсолютный рекорд у Льюиса будет в следующем сезоне.