Исторический рекорд! Хэмилтон сравнялся с Шумахером и стал семикратным чемпионом "Формулы-1"

Британец выиграл гонку в Турции и оформил очередной титул.

Главным вопросом перед Гран-при Турции 2020 года было возможное чемпионство Льюиса Хэмилтона. Лучшему пилоту "Формулы-1" последних лет было достаточно не слишком отстать от своего партнёра Боттаса, чтобы оформить чемпионство, но британец даже перевыполнил задачу, выиграв гонку в Стамбуле.

DREAM THE IMPOSSIBLE



To writing history. To making legends.#S7illRising pic.twitter.com/VsR8S3SwB6 — Formula 1 (@F1) November 15, 2020

Хотя в этот раз в победе Льюиса не было такой уверенности, как обычно. Дождевая квалификация подарила зрителям интригу, и обладателем поул-позиции стал молодой Лэнс Стролл. Однако удержать своё первое место по ходу заезда канадец не смог: Хэмилтон вышел в лидеры на 37-м круге, в итоге так и финишировав первым. А Боттаса вообще обогнал на целый круг.