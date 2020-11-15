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Регион
Опубликовано 15 ноября 2020, 15:07
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Исторический рекорд! Хэмилтон сравнялся с Шумахером и стал семикратным чемпионом "Формулы-1"

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / ZUMA

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / ZUMA

Британец выиграл гонку в Турции и оформил очередной титул.

Главным вопросом перед Гран-при Турции 2020 года было возможное чемпионство Льюиса Хэмилтона. Лучшему пилоту "Формулы-1" последних лет было достаточно не слишком отстать от своего партнёра Боттаса, чтобы оформить чемпионство, но британец даже перевыполнил задачу, выиграв гонку в Стамбуле.

Хотя в этот раз в победе Льюиса не было такой уверенности, как обычно. Дождевая квалификация подарила зрителям интригу, и обладателем поул-позиции стал молодой Лэнс Стролл. Однако удержать своё первое место по ходу заезда канадец не смог: Хэмилтон вышел в лидеры на 37-м круге, в итоге так и финишировав первым. А Боттаса вообще обогнал на целый круг.

Победа принесла Льюису очередное звание чемпиона мира, которое для него стало уже седьмым. Столько же раз мировую корону надевал легендарный Михаэль Шумахер, вот больше побед нет ни у кого. Шанс установить абсолютный рекорд у Льюиса будет в следующем сезоне.

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Дмитрий Садылко
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