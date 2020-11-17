Первый чернокожий чемпион теперь круче Шумахера. Хэмилтон — новая эпоха в Ф-1

Лихачей на российских дорогах уже лет двадцать называют Шумахерами. Так исторически сложилось: "Формулу-1" в нашей стране начали показывать в девяностые, когда эпоха Айртона Сенны сменялась на эру Михаэля Шумахера. В итоге фамилия немецкого чемпиона превратилась в имя нарицательное и вряд ли что-то способно это изменить. В "Королевских гонках" уже появились новые громкие имена, но любителей быстрой езды не стали называть ни Алонсами, ни Феттелями, ни Хэмилтонами. Шумахер — и точка.

Такая слава немца обусловлена не только его мощной харизмой и звучной фамилией, но и гоночными успехами: с 2004 года он был абсолютно лучшим пилотом за всю историю "Формулы-1". Но теперь, когда будете называть Шумахером очередного водителя, облившего вас водой из лужи, помните: Михаэль — уже не самый крутой. Имя нового короля — Льюис Хэмилтон.

В прошедшие выходные британец официально стал семикратным чемпионом мира, сравнявшись с Шумахером по количеству титулов. А вот по общему числу побед в гонках Хэмилтон и вовсе вырвался в лидеры: 94 против 91 у Михаэля. То же самое можно сказать про поул-позиции (97 vs 68), места на подиуме (163 vs 155) и много чего ещё. До появления Хэмилтона в "Формуле-1", в принципе, не было темнокожих чемпионов, а теперь именно он величайший в истории. И переписать рекорды ему удалось как раз в тот год, когда движение Black Lives Matter сильно, как никогда раньше.

В спорте оно особенно важно. Темнокожие атлеты, известные на весь мир, считают долгом использовать свою популярность как трибуну для изменения общественного сознания. И если в том же баскетболе ситуация несколько иная: темнокожие игроки — давно уже лучшие в НБА, то в автоспорте всё совсем наоборот: Хэмилтон здесь — белая ворона (простите за каламбур).

Льюис действительно изменил "Формулу-1". Сначала он удивлял фанатов своим агрессивным гоночным стилем, который едва не сделал его чемпионом уже в дебютный год. Потом он стал выделяться ещё и своим ярким стилем. Дерзкие наряды, серьга в ухе и постоянно меняющаяся причёска. Сравните с тем же консервативным Шумахером: Льюис за год поменял больше причёсок, чем Михаэль за всю карьеру. Это не плохо и не хорошо, это просто стереотип о гонщиках нулевых, который Хэмилтон растоптал. Сейчас принято идеализировать эпоху "Формулы-1" 70-х годов, когда гонщики были больше рок-звёздами, чем спортсменами. Хэмилтону удалось и то и другое: он в потрясающей форме для 35 лет, но при этом продолжает эпатировать публику.

Кроме того, он активно борется за права темнокожих. Именно по его инициативе в гонки пришла традиция вставать на одно колено (которую поддерживают далеко не все), кроме того, он создал целую "комиссию Хэмилтона", которая будет заниматься вовлечением чернокожего населения в автогонки. Речь идёт не только непосредственно о пилотах, но и об инженерах, конструкторах, механиках. Льюис пытается расшевелить самый консервативный и закрытый спорт в мире: в этом плане его можно сравнить с такими темнокожими спортивными легендами, как Мохаммед Али или Майкл Джордан.