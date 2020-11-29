Болид развалился на части и загорелся. Жуткая авария произошла во время гонки "Формулы-1"
Сам пилот избежал серьёзных травм, но продолжает находиться под присмотром врачей.
Очень жёстко #F1 #BahreinGP pic.twitter.com/T5smq8Xn7a— 🅽🅺 (@nikhardiv) November 29, 2020
Гран-при Бахрейна был приостановлен уже на первом круге из-за серьёзной аварии. Пилот из HAAS Роман Грожан столкнулся с российским гонщиком Даниилом Квятом, а после врезался в отбойник, из-за чего его болид сломался на две части и загорелся.
It was so fcking scary to watch that I can imagine— Kimi🐾💎 (@mxgcbtsvt) November 29, 2020
how scare was for him, gods.
I'm so glad that he's okay #F1 #BahrainGPpic.twitter.com/XabvDl2AiY
Грожан смог самостоятельно покинуть горящий болид. Он получил небольшие ожоги, но избежал серьёзных травм. Несмотря на оптимальное состояние, пилот остаётся под наблюдением врачей.