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Опубликовано 29 ноября 2020, 18:30
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Болид развалился на части и загорелся. Жуткая авария произошла во время гонки "Формулы-1"

Сам пилот избежал серьёзных травм, но продолжает находиться под присмотром врачей.

Гран-при Бахрейна был приостановлен уже на первом круге из-за серьёзной аварии. Пилот из HAAS Роман Грожан столкнулся с российским гонщиком Даниилом Квятом, а после врезался в отбойник, из-за чего его болид сломался на две части и загорелся.

Грожан смог самостоятельно покинуть горящий болид. Он получил небольшие ожоги, но избежал серьёзных травм. Несмотря на оптимальное состояние, пилот остаётся под наблюдением врачей.

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Кира Громова
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