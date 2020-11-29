Болид развалился на части и загорелся. Жуткая авария произошла во время гонки "Формулы-1"

Гран-при Бахрейна был приостановлен уже на первом круге из-за серьёзной аварии. Пилот из HAAS Роман Грожан столкнулся с российским гонщиком Даниилом Квятом, а после врезался в отбойник, из-за чего его болид сломался на две части и загорелся.