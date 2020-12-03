Деньги решают. Как сын русского миллиардера оказался в "Формуле-1"

Русская формула

Несмотря на то что перспективы Дани Квята остаться в "Формуле-1" с каждой гонкой становятся всё туманнее, российским фанатам всё равно будет за кого болеть. Пилот Никита Мазепин подписал контракт с американской командой Haas, которая избавилась от Ромена Грожана (задолго до той страшной аварии) и Кевина Магнуссена. 21-летний москвич станет уже четвёртым россиянином после Виталия Петрова, Даниила Квята и Сергея Сироткина, который попробует свои силы в "Королевских гонках".

Многие эксперты ставили на то, что на повышение из "Формулы-2" в следующем сезоне отправится другой россиянин — Роберт Шварцман, который выиграл больше всех гонок в 2020 году. Однако пилота команды Prema Racing, как он сам шутит, пока подписал только детский сад.

ANNOUNCEMENT !!!



Didn't want to miss out on the trending news 😂



ОБЪЯВЛЕНИЕ !!!



Не хотел пропустить самые свежие новости 😂 pic.twitter.com/QygxFA9zMx — Robert Shwartzman (@ShwartzmanRob) December 2, 2020

Деньги отца-миллиардера решают

Добиться чего-то в автоспорте без больших денег достаточно сложно, мы это знаем и на примере того же Виталия Петрова, отца которого недавно застрелили в Выборге. Папа Роберта Шварцмана — тоже известный бизнесмен. А вот Сергей Сироткин, например, сын учёного и инженера. Чья карьера развивается успешнее — судите сами.

Но вернёмся к новичку Haas. Его отец Дмитрий Мазепин — один из богатейших людей России, в 2015 году Forbes оценивал его состояние в 1,3 миллиарда долларов. Мазепин-старший является владельцем и председателем совета директоров компании "Уралхим", а ещё он очень любит гонки и адски много денег вкладывает в карьеру своего сына. Настолько много, что буквально создал собственную команду для Никиты.

Примерно такая же схема сработала и для "Формулы-1". Haas расстался с Грожаном и Магнуссеном не от хорошей жизни: американцы признались, что по ним мощно ударил коронавирусный кризис. На выручку пришёл Мазепин-старший, который предложил простую сделку: спасительные инвестиции в обмен на место в команде. В итоге все в выигрыше: Haas продолжает жить, а молодой пилот получит шанс в "Формуле-1". Примечательно, что Дмитрий Мазепин в 2018 году уже пытался провернуть подобный фокус с командой Force India, которая в итоге предпочла поработать с семьёй Стролл и превратилась в Racing Point. Тогда это казалось авантюрой, но шаг себя оправдал: в этом сезоне Лэнс Стролл, которого всячески шеймили за деньги отца, даже смог однажды финишировать на подиуме.

Рента-драйвер или реальный талант

На Никиту Мазепина тоже с ходу нацепили ярлык рента-драйвера — гонщика, который просто платит за место в команде, а не пробивается в неё своим талантом. Если бы москвич попал в "Формулу-1" с командой Force India в 2018 году, тогда такие обвинения ещё могли иметь право на жизнь. Но сейчас Мазепин-младший заметно преобразился и мощно прибавил именно как гонщик. Раньше информационный фон вокруг юного гонщика был скорее негативным: драки с другими пилотами, многочисленные аварии и тусовка на фоне траура в Соликамске.

Сегодня же всё иначе: этот сезон — однозначно лучший в карьере Мазепина. В "Формуле-2" он выиграл две гонки, ещё четырежды занимал второе место и идёт на третьей строчке в общем зачёте чемпионата. И мог бы быть явно выше, если бы не проблемы с техникой на старте сезона. Никите явно есть чем удивить пелотон. А по поводу денег боссы команды отвечают очень красиво: многие покупали себе место, даже великие чемпионы. Из современных примеров — Серхио Перес, Джордж Расселл, Лэнс Стролл. Плохие ли они гонщики? Отнюдь. Из великих — трёхкратный чемпион мира Ники Лауда, который купил себе место в Ferrari на кредитные деньги банка (эта история красочно показана в фильме "Гонка").

Битва с Шумахером

Напарником Мазепина станет Мик Шумахер — сын легендарного чемпиона "Формулы-1". Такое партнёрство можно трактовать по-разному. С одной стороны, раз всё внимание будет приковано к немцу, то россиянин сможет работать в более спокойной обстановке, показывая результат. С другой — команда может сделать ставку на гонщика с фамилией, обделяя Мазепина техническими обновлениями и лучшими стратегиями.