Большие деньги и высокие технологии. Как защищены гонщики "Формулы-1"

Оглавление Если уйти от удара нельзя Грожан выжил, но чуть не сгорел Произведение искусства

Если уйти от удара нельзя

Болид "Формулы-1" устроен совсем не так, как машины для повседневного использования. Предельные скорости вынуждают тратить огромные средства ради сохранения жизни и здоровья пилотов. В разработку систем безопасности машин F1 вложены миллионы долларов, и одно из самых эффективных решений работает уже без малого 40 лет. Первый карбоновый монокок (карбоновая капсула) был использован на McLaren MP 4/1 в 1981 году, и с тех пор этот конструктивный элемент считается основным средством защиты гонщика.

Бывший инженер по безопасности команды Toro Rosso Матвей Конаков отмечает, что карбоновый монокок не единственное устройство, которое помогает спасти жизнь пилоту.

Стандарт автомобилей в "Формуле-1" таков, что допускается разрушение любых конструктивных элементов, например подвески, шасси, но не монокока. Каждый "боевой" автомобиль, построенный для участия в гонках, проверяется тремя разными лабораториями на соответствие стандартам. Топовые команды тратят на создание монокока космические деньги — миллионы евро за два-три автомобиля. Капсула, в которой находится гонщик, выдерживает столкновение с отбойником на скорости 220–230 километров в час Матвей Конаков Бывший инженер по безопасности команды Toro Rosso

По словам Конакова, столкновение россиянина Даниила Квята и канадца Лэнса Стролла — классический пример работы систем безопасности, заложенных в конструкцию гоночных автомобилей. Он считает, что Стролл не пострадал в том числе благодаря встроенным ролл-барам HALO — устройствам, предотвращающим контакт головы пилота с поверхностью.

Грожан выжил, но чуть не сгорел

После чудовищной аварии 1 августа 1976 года, в которой едва не погиб легендарный гонщик Ники Лауда, системы безопасности болидов серьёзно переработали. Однако система пожаротушения на самых быстрых автомобилях в мире появилась лишь через десять лет — быстро реализовать безопасную и лёгкую конструкцию долгое время не получалось из-за ограничений по весу и требованиям FIA.

В результате первой аварии на Гран-при Бахрейна автомобиль гонщика Ромена Грожана в буквальном смысле разломился пополам и начал гореть. Подушек безопасности и боковых "шторок" в болиде F1 нет, зато есть кевларовая обшивка монокока. Внутреннее покрытие защищает гонщика во время аварии и последующего возгорания. Однако в данном случае встроенная система пожаротушения не сработала — монокок, объятый пламенем от горящего топлива, пробил ограждение и застрял, как пуля в бронежилете, продолжая гореть.

Если выяснится, что система пожаротушения была построена с нарушениями, Haas могут отстранить от участия в гонках. Впрочем, технологии всё равно спасли Грожана — он был одет в фирменный огнестойкий костюм гонщика F1.

Произведение искусства

Костюм гонщика "Формулы-1" сшит из специального метаарамидного волокна — номекса. Огнестойкая ткань в несколько тонких слоёв позволяет гонщику пережить прямой контакт с огнём при температуре около 850 градусов. Именно этот костюм и спас Грожана, пока пожарная команда заливала болид пеной. Ещё одна важная деталь в снаряжении автогонщика — специальный шлем.

Создание защиты для головы гонщика начинается в карбоновой матрице. Мерки снимаются с головы каждого конкретного гонщика, учитываются все анатомические особенности черепа. Когда карбоновая матрица готова, в неё заливают кипящий лексан — специальную смолу с арамидным волокном (из которого делают сверхпрочные бронежилеты). Шлем со встроенной амортизацией позволяет сохранять голову пилота целой после столкновения и оснащён специальным шейно-плечевым креплением, которое предотвращает переломы шеи при ударах на огромных скоростях.