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Регион
Опубликовано 5 декабря 2020, 15:00
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Большие деньги и высокие технологии. Как защищены гонщики "Формулы-1"

Ромен Грожан и Лэнс Стролл, выбывшие из гонки после столкновения с россиянином Даниилом Квятом, вполне могли погибнуть, но выбрались целыми и невредимыми. Никакого чуда, по словам бывших гонщиков, здесь нет — всё дело в современных технологиях.

Фото © Getty Images

Фото © Getty Images

Оглавление
Если уйти от удара нельзя
Грожан выжил, но чуть не сгорел
Произведение искусства

Если уйти от удара нельзя

Болид "Формулы-1" устроен совсем не так, как машины для повседневного использования. Предельные скорости вынуждают тратить огромные средства ради сохранения жизни и здоровья пилотов. В разработку систем безопасности машин F1 вложены миллионы долларов, и одно из самых эффективных решений работает уже без малого 40 лет. Первый карбоновый монокок (карбоновая капсула) был использован на McLaren MP 4/1 в 1981 году, и с тех пор этот конструктивный элемент считается основным средством защиты гонщика.

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Бывший инженер по безопасности команды Toro Rosso Матвей Конаков отмечает, что карбоновый монокок не единственное устройство, которое помогает спасти жизнь пилоту.

Стандарт автомобилей в "Формуле-1" таков, что допускается разрушение любых конструктивных элементов, например подвески, шасси, но не монокока. Каждый "боевой" автомобиль, построенный для участия в гонках, проверяется тремя разными лабораториями на соответствие стандартам. Топовые команды тратят на создание монокока космические деньги — миллионы евро за два-три автомобиля. Капсула, в которой находится гонщик, выдерживает столкновение с отбойником на скорости 220–230 километров в час

Матвей Конаков

Бывший инженер по безопасности команды Toro Rosso

По словам Конакова, столкновение россиянина Даниила Квята и канадца Лэнса Стролла — классический пример работы систем безопасности, заложенных в конструкцию гоночных автомобилей. Он считает, что Стролл не пострадал в том числе благодаря встроенным ролл-барам HALO — устройствам, предотвращающим контакт головы пилота с поверхностью.

Грожан выжил, но чуть не сгорел

После чудовищной аварии 1 августа 1976 года, в которой едва не погиб легендарный гонщик Ники Лауда, системы безопасности болидов серьёзно переработали. Однако система пожаротушения на самых быстрых автомобилях в мире появилась лишь через десять лет — быстро реализовать безопасную и лёгкую конструкцию долгое время не получалось из-за ограничений по весу и требованиям FIA.

В результате первой аварии на Гран-при Бахрейна автомобиль гонщика Ромена Грожана в буквальном смысле разломился пополам и начал гореть. Подушек безопасности и боковых "шторок" в болиде F1 нет, зато есть кевларовая обшивка монокока. Внутреннее покрытие защищает гонщика во время аварии и последующего возгорания. Однако в данном случае встроенная система пожаротушения не сработала — монокок, объятый пламенем от горящего топлива, пробил ограждение и застрял, как пуля в бронежилете, продолжая гореть.

Если выяснится, что система пожаротушения была построена с нарушениями, Haas могут отстранить от участия в гонках. Впрочем, технологии всё равно спасли Грожана — он был одет в фирменный огнестойкий костюм гонщика F1.

Произведение искусства

Костюм гонщика "Формулы-1" сшит из специального метаарамидного волокна — номекса. Огнестойкая ткань в несколько тонких слоёв позволяет гонщику пережить прямой контакт с огнём при температуре около 850 градусов. Именно этот костюм и спас Грожана, пока пожарная команда заливала болид пеной. Ещё одна важная деталь в снаряжении автогонщика — специальный шлем.

Создание защиты для головы гонщика начинается в карбоновой матрице. Мерки снимаются с головы каждого конкретного гонщика, учитываются все анатомические особенности черепа. Когда карбоновая матрица готова, в неё заливают кипящий лексан — специальную смолу с арамидным волокном (из которого делают сверхпрочные бронежилеты). Шлем со встроенной амортизацией позволяет сохранять голову пилота целой после столкновения и оснащён специальным шейно-плечевым креплением, которое предотвращает переломы шеи при ударах на огромных скоростях.

Каждая команда (два пилота + один в запасе) тратит на защитное снаряжение гонщиков астрономические суммы. Гоночный костюм живёт не дольше двух тренировок или одной гонки, а физические изменения тела гонщиков вынуждают гоночные команды заказывать до 12–16 шлемов на одного пилота. Стоимость самых передовых систем защиты головы доходит до 80 тысяч евро. Костюмы для гонщиков "Формулы-1" тоже недёшевы: один комплект обходится примерно в 20 тысяч евро. Обувь пилотов F1, которую шьют из кожи и номекса, — комплект специальных кроссовок для гонок и тренировок — около пяти тысяч евро. Как и одежда, обувь из этого материала не горит и не деформируется при ударах.

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Сергей Андреев
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