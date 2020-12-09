Они встали на колено, но потом судья назвал тренера negro. Как УЕФА пошатнул свой принцип "Нет расизму"

В Лиге чемпионов уже случались разные скандалы, но такого мир ещё не видел. Турнир, слоганом которого уже давно является фраза "Скажи нет расизму", на этом же и прогорел. Теперь чиновникам из УЕФА придётся применять жёсткие санкции, чтобы попытаться сохранить лицо после такого.

Что случилось?

Заварушка началась на 14-й минуте матча ПСЖ и "Истанбула". Главный арбитр встречи обратил внимание, что на скамейке турецкого клуба начался бунт. Как оказалось, тренерский штаб пришёл в ярость из-за того, что игрока ПСЖ не наказали за нарушение правил, хотя футболисту "Истанбула" за аналогичное поведение предъявили жёлтую карточку.

Больше всех эта несправедливость возмутила помощника главного тренера турецкого клуба Пьера Вебо. Главный судья прибежал к месту событий и спросил у своего помощника, кто тут больше всех негодует. И вот тут-то и промелькнула та самая скандальная формулировка: "Вот этот чёрный парень". Споры о том, что кого-то могли не так понять, да и вообще, это было на румынском, не совсем уместны. Ведь, во-первых, переговоры арбитров записываются — и запись уже доступна всем. Во-вторых, слово negro более или менее одинаково звучит на всех языках, тут не надо быть полиглотом.

BREAKING: THE diallogue between the refs in full: 'The black one over there. Go and check who he is. The black one over there, it's not poasible to act like that' #PSGBAS pic.twitter.com/5ZUQfcEIkG — Emanuel Roşu (@Emishor) December 8, 2020

Кто и как отреагировал?

Обстановка и так была накалена, а после такой фразы началось откровенное пекло. Особенно ситуация задела нападающего "Истанбула" Дембу Ба, который сразу же вступился за тренера своей команды, попытавшись объяснить арбитру, что тот был неправ.

Ты никогда не говоришь "белый парень", когда говоришь про белого. Так почему ты сказал "этот чёрный парень"? Демба Ба Нападающий "Истанбула"

Кто такой Демба Ба, заступившийся за тренера? 35-летний сенегальский нападающий последние годы играл то в Турции, то в Китае, а до этого выступал в Английский премьер-лиге. Он успел позабивать голы за "Вест Хэм", "Ньюкасл" и "Челси". Правда, с приходом в лондонский клуб Жозе Моуринью Демба потерял место в стартовом составе и вскоре покинул Туманный Альбион.

Демба исповедует ислам, соблюдает все обычаи, живёт по строгим правилам и никогда не выходит на футбольное поле, не помолившись.

— Я пережил большое потрясение, когда потерял свою сестру. Именно моя привязанность к религии во многом помогла мне и моей семье стойко пережить такие сложные моменты в нашей жизни, — признавался Ба. — Я хочу показать всем, что ислам — это религия добра и любви, но ни в коем случае не радикализм.

Именно Демба первым подбежал к судье и объяснил, что он не прав.

Демба Ба вступился за тренера и выдал мощную речь в адрес арбитра 🔥🔥🔥



Турки до сих пор не соглашаются на возобновление игры. Следим на Матч! Арене:https://t.co/whXNn68ZBL pic.twitter.com/XizukCcPIY — Матч ТВ (@MatchTV) December 8, 2020

Представители УЕФА попытались урегулировать конфликт, объясняя специфику румынского языка, но, что бы ни имел в виду резервный судья, он использовал слово negro, а это, как ни крути, по общепринятым на Западе представлениям — расизм. Доказать обратное было бы сложно, а в 2020 году, когда движение Black Lives Matter находится на пике, и вовсе невозможно. Оскорблены были уже не только парни из "Истанбула" — футболисты ПСЖ Неймар, Мбаппе, Маркиньос и Кимпембе тоже подоспели к месту событий, пытаясь разобраться в ситуации.

Споры продолжались около десяти минут, а затем "Истанбул" просто покинул поле в знак протеста. Главный тренер Окан Бурук назвал провинившегося судью расистом и увёл команду в подтрибунное помещение. Такое решение поддержал и президент клуба Гексель Гюмюшдаг, который сказал, что "Истанбул" не вернётся на газон, пока резервного арбитра оттуда не уберут. Даже президент Турции Реджеп Эрдоган не остался в стороне, призвав УЕФА к решительным действиям.

Как УЕФА пытался погасить конфликт?

Представители УЕФА услышали выдвинутый ультиматум и попытались его соблюсти. Они предложили такое решение: отправить Себастьяна Колческу в комнату VAR, а одного из видеоарбитров поставить на бровку вместо него. Но "Истанбул" такой расклад не устроил: турки хотели полного отстранения оскандалившегося судьи.

Однако сделать это не получилось чисто физически: в бригаде арбитров, отправленных на этот матч, просто не предусмотрено лишних людей, без Колческу она бы оказалась неполной.

Тем временем футболисты обеих команд уже покинули поле: игроки ПСЖ поддержали протест "Истанбула". Через некоторое время часть спортсменов были готовы вернуться на газон, чтобы доиграть встречу, но этот посыл поддержали не все, и игра так и осталась незавершённой.

Что будет теперь?

В огне расистского скандала уже никто не думал о спортивной составляющей, а ведь она очень важна — по крайней мере, для одной команды. Если "Истанбул" уже потерял все шансы даже на Лигу Европы, то парижане продолжали битву за плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы обеспечить себе евровесну, подопечным Томаса Тухеля необходимо было побеждать, и в таком исходе матча мало кто сомневался. Но когда игра оказалась на паузе, уже пошла речь о возможном техническом поражении. Причём не только для "Истанбула" как инициатора бойкота, но и для ПСЖ.

Ещё и "Лейпциг" с "Манчестер Юнайтед" в параллельном матче устроили концерт (3:2), который окончательно запутал ситуацию в группе. Но долго ждать развязки не пришлось — УЕФА объявил, что ПСЖ и "Истанбул" доиграют матч через сутки (естественно, уже с другой бригадой арбитров) и применять штрафные санкции к командам не будут, поскольку виновный в скандале оказался со стороны УЕФА.

При таком раскладе результат игры уже уходит на второй план: ПСЖ уже точно попадает в плей-офф (вопрос лишь, с какого места), а чемпион Турции завершает свой евросезон.