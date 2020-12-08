Футболисты турецкого "Истанбула" отказались продолжать матч с ПСЖ после расистских оскорблений судьи. На скандал отреагировал Эрдоган

Футболисты турецкого клуба "Истанбул Башакшехир" отказались продолжать матч против французского клуба ПСЖ из-за расистских высказываний резервного арбитра Себастьяна Колческу из Румынии.

— В матче с ПСЖ наши футболисты решили не выходить на поле из-за расистского поведения, допущенного резервным арбитром Себастьяном Колческу в отношении помощника тренера Пьера Вебо, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Тем временем президент Турции Реджеп Эрдоган выразил надежду, что УЕФА примет необходимые меры против судьи.

— Мы безоговорочно выступаем против расизма и дискриминации в спорте и во всех других сферах жизни, — написал политик в "Твиттере".

Пресс-служба УЕФА сообщила, что матч будет доигран в среду с другой бригадой арбитров. Также в организации заявили, что проведут тщательное расследование инцидента.

— Расизму и дискриминации во всех её формах нет места в футболе, — заявили в УЕФА.

Напомним, игроки турецкой команды покинули поле во время матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ в Париже. Резервный судья оскорбил помощника главного тренера "Истанбула" камерунца Пьера Вебо.