Футболисты турецкого "Истанбула" отказались продолжать матч с ПСЖ после расистских оскорблений судьи. На скандал отреагировал Эрдоган
Игра будет доиграна в среду с другой бригадой арбитров.
Фото © Twitter / ibfk2014
Футболисты турецкого клуба "Истанбул Башакшехир" отказались продолжать матч против французского клуба ПСЖ из-за расистских высказываний резервного арбитра Себастьяна Колческу из Румынии.
— В матче с ПСЖ наши футболисты решили не выходить на поле из-за расистского поведения, допущенного резервным арбитром Себастьяном Колческу в отношении помощника тренера Пьера Вебо, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Тем временем президент Турции Реджеп Эрдоган выразил надежду, что УЕФА примет необходимые меры против судьи.
— Мы безоговорочно выступаем против расизма и дискриминации в спорте и во всех других сферах жизни, — написал политик в "Твиттере".
Пресс-служба УЕФА сообщила, что матч будет доигран в среду с другой бригадой арбитров. Также в организации заявили, что проведут тщательное расследование инцидента.
— Расизму и дискриминации во всех её формах нет места в футболе, — заявили в УЕФА.
Неймар подрался с защитником "Марселя" во время матча, обвинив его в расизмеСудья удалил с поля всех участников конфликта.
Напомним, игроки турецкой команды покинули поле во время матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ в Париже. Резервный судья оскорбил помощника главного тренера "Истанбула" камерунца Пьера Вебо.
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