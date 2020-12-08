Месси и Роналду наконец-то встретились на поле! Лео не отличился, а Криш забил дважды
Фанаты ликуют: два топовых футболиста сыграли друг против друга в Лиге чемпионов.
Туринский "Ювентус" обыграл "Барселону" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:0 и занял первое место в группе G. Однако главным в этот вечер было то, что принципиальные соперники Криштиану Роналду и Лионель Месси впервые за два с половиной года вышли на поле друг против друга.
Лучшим сегодня был португалец, который оформил дубль, дважды реализовав пенальти. Аргентинец же результативными действиями не отметился.
SIIIIIIIIIIIIIIIIII! Роналду снова положил на «Камп Ноу»! Сам заработал, сам забил.— Матч ТВ (@MatchTV) December 8, 2020
«Юве» ведет 2:0 и пока намного лучше «Барсы»:https://t.co/EzU14hIkAE pic.twitter.com/q34u9YCmr4
Футболисты могли встретиться ещё в первом матче в Турине, но тогда Роналду болел коронавирусом.
Турнирное положение
Группа G:
1. "Ювентус" — 15 очков (6 матчей)
2. "Барселона" — 15 (6)
3. "Динамо Киев" — 4 (6)
4. "Ференцварош" — 1 (6)
Забили первыми, но всё равно проиграли. "Зенит" лишился очков из-за гола своего бывшего футболистаСине-бело-голубые на "Газпром-арене" уступили дортмундской "Боруссии" в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов — 1:2.
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