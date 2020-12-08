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Месси и Роналду наконец-то встретились на поле! Лео не отличился, а Криш забил дважды

Фанаты ликуют: два топовых футболиста сыграли друг против друга в Лиге чемпионов.

8 декабря 2020, 21:56

Туринский "Ювентус" обыграл "Барселону" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:0 и занял первое место в группе G. Однако главным в этот вечер было то, что принципиальные соперники Криштиану Роналду и Лионель Месси впервые за два с половиной года вышли на поле друг против друга.

Лучшим сегодня был португалец, который оформил дубль, дважды реализовав пенальти. Аргентинец же результативными действиями не отметился.

Футболисты могли встретиться ещё в первом матче в Турине, но тогда Роналду болел коронавирусом.

Турнирное положение

Группа G:

1. "Ювентус" — 15 очков (6 матчей)

2. "Барселона" — 15 (6)

3. "Динамо Киев" — 4 (6)

4. "Ференцварош" — 1 (6)

Забили первыми, но всё равно проиграли. "Зенит" лишился очков из-за гола своего бывшего футболиста

Забили первыми, но всё равно проиграли. "Зенит" лишился очков из-за гола своего бывшего футболиста

Сине-бело-голубые на "Газпром-арене" уступили дортмундской "Боруссии" в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов — 1:2.
Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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