Месси и Роналду наконец-то встретились на поле! Лео не отличился, а Криш забил дважды

Туринский "Ювентус" обыграл "Барселону" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:0 и занял первое место в группе G. Однако главным в этот вечер было то, что принципиальные соперники Криштиану Роналду и Лионель Месси впервые за два с половиной года вышли на поле друг против друга.