Хлопнули дверью. "Краснодар" отобрал очки у "Челси" в прощальном матче ЛЧ

Самая печальная Лига чемпионов в истории российского футбола практически завершена: один матч осталось провести лишь московскому "Локомотиву". "Зенит" уже попрощался с главным еврокубком, заняв последнее место. А вот "Краснодар", который в ЛЧ в этом сезоне дебютировал, сделал это очень достойно.

Да, "быкам" не удалось побороться за выход из группы, но навязать конкуренцию признанным грандам европейского футбола в лице "Челси" и "Севильи" было сложно. Однако краснодарцы сделали всё, что было в их силах, и даже в последнем матче не ударили в грязь лицом.

Да, игра с "Челси" на родном поле, мягко говоря, не заладилась, завершившись безапелляционным счётом 0:5. Однако даже в том матче "Краснодар" смотрелся не так плачевно — просто не сложилось. Конечно, "быки" хотели поквитаться за обидное поражение, и им удалось это сделать прямо на стадионе "Стэмфорд Бридж" в последнем матче группового этапа!

"Краснодару" удалось открыть счёт в матче на 24-й минуте. Реми Кабелла мастерски прошил Кепу, уложив мяч в ближний угол его ворот. Вот для этого француза и покупали!

Кабелла мастерски положил в ближний угол. Не достал даже длиннорукий Кепа.



В Лондоне пока 1:1. Впереди второй тайм:https://t.co/GIE2f0bjdl pic.twitter.com/R9X245WQLa — Матч ТВ (@MatchTV) December 8, 2020

Да, британцы счёт сравняли всего через четыре минуты (с пенальти отличился Жоржиньо), но больше российский клуб не пропустил. Боевой счёт 1:1 в Лондоне, который позволяет "Краснодару" сверхуверенно финишировать на третьем месте и получить заветный билет в Лигу Европы.

Лига чемпионов, группа Е Шестой тур "Челси" — "Краснодар" — 1:1 Голы: Кабелла 24' (0:1), Жоржиньо 28' (1:1)

Таблица группы: "Челси" — 14 очков "Севилья" — 13 "Краснодар" — 5 "Ренн" — 1