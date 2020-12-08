Хлопнули дверью. "Краснодар" отобрал очки у "Челси" в прощальном матче ЛЧ
"Быки" завершили групповой этап на третьем месте.
Фото © twitter / ChelseaFC
Самая печальная Лига чемпионов в истории российского футбола практически завершена: один матч осталось провести лишь московскому "Локомотиву". "Зенит" уже попрощался с главным еврокубком, заняв последнее место. А вот "Краснодар", который в ЛЧ в этом сезоне дебютировал, сделал это очень достойно.
Да, "быкам" не удалось побороться за выход из группы, но навязать конкуренцию признанным грандам европейского футбола в лице "Челси" и "Севильи" было сложно. Однако краснодарцы сделали всё, что было в их силах, и даже в последнем матче не ударили в грязь лицом.
Да, игра с "Челси" на родном поле, мягко говоря, не заладилась, завершившись безапелляционным счётом 0:5. Однако даже в том матче "Краснодар" смотрелся не так плачевно — просто не сложилось. Конечно, "быки" хотели поквитаться за обидное поражение, и им удалось это сделать прямо на стадионе "Стэмфорд Бридж" в последнем матче группового этапа!
"Краснодару" удалось открыть счёт в матче на 24-й минуте. Реми Кабелла мастерски прошил Кепу, уложив мяч в ближний угол его ворот. Вот для этого француза и покупали!
Кабелла мастерски положил в ближний угол. Не достал даже длиннорукий Кепа.— Матч ТВ (@MatchTV) December 8, 2020
В Лондоне пока 1:1. Впереди второй тайм:https://t.co/GIE2f0bjdl pic.twitter.com/R9X245WQLa
Да, британцы счёт сравняли всего через четыре минуты (с пенальти отличился Жоржиньо), но больше российский клуб не пропустил. Боевой счёт 1:1 в Лондоне, который позволяет "Краснодару" сверхуверенно финишировать на третьем месте и получить заветный билет в Лигу Европы.
Лига чемпионов, группа Е
Шестой тур
"Челси" — "Краснодар" — 1:1
Голы: Кабелла 24' (0:1), Жоржиньо 28' (1:1)
Таблица группы:
- "Челси" — 14 очков
- "Севилья" — 13
- "Краснодар" — 5
- "Ренн" — 1
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