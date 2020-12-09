"Negru по-румынски означает чёрный". Судья скандального матча ПСЖ и "Истанбула" ответил на обвинения в расизме

Напомним, встреча шестого тура не была доиграна после того, как футболисты турецкого клуба отказались выходить на поле из-за высказывания Колческу в адрес темнокожего помощника тренера "Истанбула" Пьера Вебо. В УЕФА сообщили, что поединок будет доигран в среду с другой бригадой арбитров и будет проведено тщательное разбирательство данного инцидента. На скандал уже отреагировал президент Турции Реджеп Эрдоган.

Колческу ранее уже попадал в поле зрения общественности из-за своих скандальных решений. Например, после прошлогоднего матча с "Вииторулом" в чемпионате Румынии у представителей клуба "Шепши" возникли вопросы по качеству судейства. Арбитр спорно удалил двух игроков команды в течение нескольких минут, а затем назначил не менее спорный пенальти. Исполнительный директор "Шепши" назвал судейство Колческу достойным уровня четвёртой лиги. Психическое состояние Колческу также вызывает вопросы. В 2008 году он грозился покончить с собой на глазах у десятков соседей.