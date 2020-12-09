"Negru по-румынски означает чёрный". Судья скандального матча ПСЖ и "Истанбула" ответил на обвинения в расизме
Игра будет продолжена в среду с другой судейской бригадой.
Фото © Официальный сайт ПСЖ
Румынский резервный арбитр матча ПСЖ и "Истанбула" в Лиге чемпионов Себастьян Колческу оправдался за обвинения в расизме.
Напомним, встреча шестого тура не была доиграна после того, как футболисты турецкого клуба отказались выходить на поле из-за высказывания Колческу в адрес темнокожего помощника тренера "Истанбула" Пьера Вебо. В УЕФА сообщили, что поединок будет доигран в среду с другой бригадой арбитров и будет проведено тщательное разбирательство данного инцидента. На скандал уже отреагировал президент Турции Реджеп Эрдоган.
— Negru по-румынски означает чёрный. Я не расист, — приводит слова Колческу Get French Football News.
Колческу ранее уже попадал в поле зрения общественности из-за своих скандальных решений. Например, после прошлогоднего матча с "Вииторулом" в чемпионате Румынии у представителей клуба "Шепши" возникли вопросы по качеству судейства. Арбитр спорно удалил двух игроков команды в течение нескольких минут, а затем назначил не менее спорный пенальти. Исполнительный директор "Шепши" назвал судейство Колческу достойным уровня четвёртой лиги. Психическое состояние Колческу также вызывает вопросы. В 2008 году он грозился покончить с собой на глазах у десятков соседей.
Выбор редакции
ЦСКА бесславно завершил евросезон, не выиграв ни одного матча в ЛЕ
Чуда не случилось. "Локомотив" проиграл "Баварии" и остался без еврокубков
Отказ в системе электропитания произошёл на американском сегменте МКС
Пьяный житель Екатеринбурга сломал нос женщине-врачу, приехавшей на вызов к ребёнку
"Фу, какая страшная!" Наташа Королёва испугала подписчиков внешним видом
Комментариев: 0