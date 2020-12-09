Обмывали зарплату. Ростовских медиков застали во время пьянки в реанимации — видео

Бардак, коррупция и "свои" клиники. В Ростовской области на медицине годами зарабатывали чиновники от здравоохранения В Ростовской области сложилась неоднозначная ситуация в местном здравоохранении. Создаётся впечатление, что эта сфера обслуживает не жителей региона, а исключительно интересы узкой группы чиновников местного Минздрава и приближённых к ним бизнесменов. Пока элита зарабатывает себе на особняки, рядовые медики терпят беды: переработки и нехватка персонала, негласные запреты на больничные, невыплаты "ковидных", неразбериха с больными. Как в Ростовской области работает система здравоохранения и кто на ней зарабатывает — Лайф разбирался на месте.