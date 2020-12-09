Обмывали зарплату. Ростовских медиков застали во время пьянки в реанимации — видео
Они едва стояли на ногах и с трудом вели беседу.
Двух медсестёр больницы в Миллеровском районе Ростовской области уволили после того, как родственники пациентов застали сотрудниц учреждения за пьянкой. Возмущённые люди сняли происходившее в отделении реанимации на видео.
На кадрах видно, что одна из пьяных медсестёр была в защитном костюме для работы с коронавирусными больными. В отличие от своей коллеги, которая поспешила удалиться, медсестра попыталась оспорить обвинения в пьянстве на рабочем месте. Но стало только хуже, ведь женщина плохо стояла на ногах и еле могла говорить.
Как рассказал источник Лайфа в экстренных службах региона, медсестёр уволили за нарушение техники безопасности. Якобы женщины закончили рабочую смену и, вопреки правилам, остались в отделении реанимации. Кроме того, были они там без индивидуальных средств защиты.
Уволенные женщины сообщили, что раскаиваются в содеянном. Застолье после смены они объяснили тем, что получили зарплату и обрадовались выплатам. Обе проработали в больнице почти 20 лет каждая, ранее нареканий к их работе не возникало.
Наказание последовало и в отношении руководства больницы. Главврачу ЦРБ объявили выговор, а дежурному врачу-реаниматологу — замечание.
Бардак, коррупция и "свои" клиники. В Ростовской области на медицине годами зарабатывали чиновники от здравоохраненияВ Ростовской области сложилась неоднозначная ситуация в местном здравоохранении. Создаётся впечатление, что эта сфера обслуживает не жителей региона, а исключительно интересы узкой группы чиновников местного Минздрава и приближённых к ним бизнесменов. Пока элита зарабатывает себе на особняки, рядовые медики терпят беды: переработки и нехватка персонала, негласные запреты на больничные, невыплаты "ковидных", неразбериха с больными. Как в Ростовской области работает система здравоохранения и кто на ней зарабатывает — Лайф разбирался на месте.
Как сообщал Лайф, Росздравнадзор ранее проводил проверку после сообщений СМИ о том, что в ростовской больнице № 20 тринадцать пациентов с коронавирусом задохнулись из-за отсутствия кислорода для аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). На фоне скандала две чиновницы в Ростове-на-Дону ушли со своих постов.
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