Путин призвал не допускать ситуации, когда людям не хватает денег на продукты

Президент РФ Владимир Путин напомнил о проблеме дефицита продуктов в СССР. И призвал не допускать сейчас другой ситуации — чтобы у людей не хватало денег на еду, несмотря на её наличие на рынке.

— Как бы не получилось, как в Советском Союзе. Помните, как тогда говорили? Вы человек ещё молодой. Не помните? А я помню. Говорили так: "В Советском Союзе есть всё, только не всем хватает". Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке, — сказал Путин.