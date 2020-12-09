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Путин призвал не допускать ситуации, когда людям не хватает денег на продукты

Глава государства провёл параллели с положением дел в Советском Союзе.

9 декабря 2020, 12:26

Президент РФ Владимир Путин напомнил о проблеме дефицита продуктов в СССР. И призвал не допускать сейчас другой ситуации — чтобы у людей не хватало денег на еду, несмотря на её наличие на рынке.

Так в ходе совещания с правительством президент прокомментировал слова главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о том, что дефицита продуктов питания в стране не наблюдается.

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"Не будет никакого дефицита". Россиянам рассказали, чем заменят помидоры из Азербайджана

Ввоз овощей оттуда приостановили из-за найденных в них вредителей.

Как бы не получилось, как в Советском Союзе. Помните, как тогда говорили? Вы человек ещё молодой. Не помните? А я помню. Говорили так: "В Советском Союзе есть всё, только не всем хватает". Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке, — сказал Путин.

Президент потребовал обратить на это особое внимание.

Ранее экономист спрогнозировал рекордное подорожание продуктов в мире.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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