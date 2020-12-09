Путин призвал не допускать ситуации, когда людям не хватает денег на продукты
Глава государства провёл параллели с положением дел в Советском Союзе.
Президент РФ Владимир Путин напомнил о проблеме дефицита продуктов в СССР. И призвал не допускать сейчас другой ситуации — чтобы у людей не хватало денег на еду, несмотря на её наличие на рынке.
Так в ходе совещания с правительством президент прокомментировал слова главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о том, что дефицита продуктов питания в стране не наблюдается.
"Не будет никакого дефицита". Россиянам рассказали, чем заменят помидоры из АзербайджанаВвоз овощей оттуда приостановили из-за найденных в них вредителей.
— Как бы не получилось, как в Советском Союзе. Помните, как тогда говорили? Вы человек ещё молодой. Не помните? А я помню. Говорили так: "В Советском Союзе есть всё, только не всем хватает". Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке, — сказал Путин.
Президент потребовал обратить на это особое внимание.
Ранее экономист спрогнозировал рекордное подорожание продуктов в мире.
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