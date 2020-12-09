"Не будет никакого дефицита". Россиянам рассказали, чем заменят помидоры из Азербайджана
Ввоз овощей оттуда приостановили из-за найденных в них вредителей.
Фото © ТАСС / Алеев Егор
Россиянам не стоит опасаться дефицита продуктов в связи с запретом на ввоз некоторых овощей из Азербайджана и одной области Армении. Об этом заявил исполнительный директор Национального союза производителей овощей Михаил Глушков.
— Не будет никакого дефицита. Традиционно азербайджанские томаты зимой к нам практически не поставлялись. Сейчас уже зимние месяцы идут. Зимой мы будем обеспечивать потребителей именно отечественной продукцией, — рассказал он в интервью телеканалу "360".
Диетолог объяснила, когда овощи превращаются в ядНужно обязательно следить за их состоянием и знать свой организм.
Глушков добавил, что в 2020 году производство помидоров в России выросло на 18%, что считается хорошим показателем.
Напомним, Россельхознадзор с 10 декабря запрещает ввоз в Россию яблок и томатов из Азербайджана из-за выявления в продукции вредителей. Также с 14 декабря будет запрещён ввоз помидоров и перца из Армавирской области Армении, чтобы предотвратить распространение вируса мозаики пепино.
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