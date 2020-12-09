"Не будет никакого дефицита". Россиянам рассказали, чем заменят помидоры из Азербайджана

Россиянам не стоит опасаться дефицита продуктов в связи с запретом на ввоз некоторых овощей из Азербайджана и одной области Армении. Об этом заявил исполнительный директор Национального союза производителей овощей Михаил Глушков.

— Не будет никакого дефицита. Традиционно азербайджанские томаты зимой к нам практически не поставлялись. Сейчас уже зимние месяцы идут. Зимой мы будем обеспечивать потребителей именно отечественной продукцией, — рассказал он в интервью телеканалу "360".

Глушков добавил, что в 2020 году производство помидоров в России выросло на 18%, что считается хорошим показателем.

Напомним, Россельхознадзор с 10 декабря запрещает ввоз в Россию яблок и томатов из Азербайджана из-за выявления в продукции вредителей. Также с 14 декабря будет запрещён ввоз помидоров и перца из Армавирской области Армении, чтобы предотвратить распространение вируса мозаики пепино.