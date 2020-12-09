СК пригрозил уголовными делами владельцам ресторанов и баров с "Карты сопротивления"
Санкции ждут и те заведения, которые нарушают запрет на ночную работу, введённый в Петербурге. Следователи уже провели первый антикоронавирусный рейд и нашли нарушителей в самом центре города.
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Следственный комитет предупредил о готовности возбуждать уголовные дела в отношении владельцев заведений Санкт-Петербурга, которые бойкотируют запрет на ночную работу, введённый из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК по Северной столице Сергей Капитонов.
Следователи провели ночной антикоронавирусный рейд по барам Петербурга — видеоНарушения нашли в нескольких ночных заведениях в самом центре города.
— Проводятся процессуальные проверки, по результатам которых будут, возможно, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), — заявил он.
Впереди — штрафы и закрытие. В федерации рестораторов не поддержали "Карту сопротивления" коллег из ПетербургаСобеседник Лайфа уверен, что владельцы заведений не добьются отмены постановления, а наживут себе дополнительные проблемы.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января полностью приостанавливается работа общепита — на такой шаг власти пошли из-за увеличивающегося числа заболевших ковидом. Некоторые рестораторы не согласились с таким решением и составили карту заведений, которые продолжат принимать гостей, несмотря на ограничения. Сейчас рестораны, бары и кафе в Петербурге могут работать только до 23:00 мск. Несогласные с этим владельцы заведений тоже отмечают себя на этой карте.
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