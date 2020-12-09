СК пригрозил уголовными делами владельцам ресторанов и баров с "Карты сопротивления"

Следственный комитет предупредил о готовности возбуждать уголовные дела в отношении владельцев заведений Санкт-Петербурга, которые бойкотируют запрет на ночную работу, введённый из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК по Северной столице Сергей Капитонов.

Впереди — штрафы и закрытие. В федерации рестораторов не поддержали "Карту сопротивления" коллег из Петербурга Собеседник Лайфа уверен, что владельцы заведений не добьются отмены постановления, а наживут себе дополнительные проблемы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января полностью приостанавливается работа общепита — на такой шаг власти пошли из-за увеличивающегося числа заболевших ковидом. Некоторые рестораторы не согласились с таким решением и составили карту заведений, которые продолжат принимать гостей, несмотря на ограничения. Сейчас рестораны, бары и кафе в Петербурге могут работать только до 23:00 мск. Несогласные с этим владельцы заведений тоже отмечают себя на этой карте.