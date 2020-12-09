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Категорий: 17

"Часть моей жизни безвозвратно закончена". Ефремов написал письмо младшему сыну погибшего водителя

Артист заявил, что ему не понаслышке знакомо, что такое потерять отца.

9 декабря 2020, 11:30
<p>Фото © Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС</p>

Фото © Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Актёр Михаил Ефремов написал письмо Валерию — младшему сыну погибшего в ДТП с его участием курьера Сергея Захарова. Об этом Лайфу сообщил представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский, предоставив копию послания.

В нём Михаил Олегович просит прощения в уже свойственной ему манере, рассказывая о себе. Не знаю, насколько это хорошая тактика жаловаться о своих переживаниях парню, которого ты лишил отца. Видимо, поэтому и мнение Валерия на это письмо пока неоднозначно, — заявил юрист в беседе с Лайфом.

Фото предоставлено Лайфу Александром Добровинским

Фото предоставлено Лайфу Александром Добровинским

Ефремов пишет, что его отец умер больше 20 лет назад и он знает, что переживают люди при подобной утрате. Артист отметил, что такая потеря невосполнима. Он принёс извинения Валерию и поделился своими переживаниями по поводу случившегося.

После случившейся трагедии не проходит и дня, чтобы я не думал о Сергее. Я ежедневно молюсь за упокой его души. И, поверьте, это не просто слова. Я действительно не понимаю, как мне дальше жить. Что я смогу рассказать своим детям, чтобы они увидели во мне человека. Как смотреть в глаза всем тем людям, которые видели и знают, в каком состоянии я находился после этой аварии. Одна часть моей жизни безвозвратно закончена. Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу работать по своей, вообще-то весёлой, профессии. Менять придётся очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил, — написал Ефремов.

Ефремову в колонии прочат "блатную должность". Даже заработать сможет

Ефремову в колонии прочат "блатную должность". Даже заработать сможет

Артист будет отбывать наказание в "звёздной колонии" в Белгородской области.

Ефремов во время пребывания в СИЗО написал письмо вдове погибшего в ДТП с его участием курьера Сергея Захарова Маргарите. В послании Ефремов указывает, что пытался сотни раз написать вдове погибшего, но не мог подобрать верные слова. Он говорит, что после ДТП был в беспамятстве, а с того дня его жизнь "разделилась на до и после".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Годуненко Ольга
Годуненко Ольга

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