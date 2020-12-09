В Россию запретили ввозить помидоры и перец из Армении
Ранее такие же меры были приняты в отношении некоторой сельхозпродукции из Азербайджана.
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В Россию с 14 декабря будет запрещён ввоз помидоров и перца из Армавирской области Армении. Такое решение принял Россельхознадзор.
— Россельхознадзор считает необходимым с 14 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и перцев, экспортируемых и/или произведённых в Армавирской области Республики Армения, в целях предотвращения заноса Pepino mosaic virus и его распространения на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что из этого региона Армении ранее были ввезены в Россию заражённые овощи, хотя они имели фитосанитарный сертификат, выданный национальной организацией по карантину и защите растений Армении.
Глава Россельхознадзора рассказал об изощрённых способах ввоза "санкционки" в РоссиюРуководитель ведомства предложил несколько вариантов борьбы с ним.
В Россельхознадзоре пояснили, что вирус мозаики пепино может нанести большой вред овощеводству в России. Он поражает томаты, перец, баклажаны, картофель и другие овощи из семейства паслёновых. Плоды вырастают мелкими, с пятнами, теряют товарный вид. Заболевание быстро распространяется.
Напомним, что ранее Россия приняла решение запретить импорт помидоров и яблок из Азербайджана. В них нашли вредителей.
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