В Россию запретили ввозить помидоры и перец из Армении

В Россию с 14 декабря будет запрещён ввоз помидоров и перца из Армавирской области Армении. Такое решение принял Россельхознадзор.

— Россельхознадзор считает необходимым с 14 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и перцев, экспортируемых и/или произведённых в Армавирской области Республики Армения, в целях предотвращения заноса Pepino mosaic virus и его распространения на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что из этого региона Армении ранее были ввезены в Россию заражённые овощи, хотя они имели фитосанитарный сертификат, выданный национальной организацией по карантину и защите растений Армении.

В Россельхознадзоре пояснили, что вирус мозаики пепино может нанести большой вред овощеводству в России. Он поражает томаты, перец, баклажаны, картофель и другие овощи из семейства паслёновых. Плоды вырастают мелкими, с пятнами, теряют товарный вид. Заболевание быстро распространяется.

Напомним, что ранее Россия приняла решение запретить импорт помидоров и яблок из Азербайджана. В них нашли вредителей.