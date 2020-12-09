Россияне рассказали, на какую новогоднюю премию рассчитывают

Всё больше россиян надеются, что смогут к Новому году получить премию от работодателя. Если в 2019 году на праздничную выплату рассчитывали всего 30% жителей страны, то, по данным на 2020 год, их доля выросла до 37%. Такие данные приводит РБК со ссылкой на опрос, проведённый сервисом "Работа.ру" среди пяти тысяч респондентов со всех регионов России.

В ходе опроса россияне поделились планами, на что хотят потратить новогодние премии от работодателей. Так, большинство (37%) хочет купить новогодние подарки, а то, что останется, планирует отложить. А вот 11% респондентов потратят их на отдых и развлечения. 10% опрошенных на премиальные накроют новогодний стол, а 8% россиян планируют купить подарок себе.

Отмечается, что в 2019 году средний размер новогодней премии был около 15 тысяч рублей. Тогда большинство опрошенных (63%) получили чуть меньше этой суммы. Всего по пять тысяч получили 35% респондентов. Премия от 15 до 50 тысяч рублей досталась 16% опрошенных, а свыше этой суммы выплатили всего 7%.

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