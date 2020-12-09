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"Не трогай, это на Новый год". Врач объяснила, почему не стоит голодать перед праздником

Последствия могут сильно подпортить торжество.

9 декабря 2020, 07:56

31 декабря необходимо придерживаться обычного режима питания. Если весь день голодать в ожидании новогоднего застолья, последствия могут быть печальными. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью "Звезде".

Всё дело в желчном пузыре. Когда человек долго не ест, тот не сокращается, в итоге желчь не отходит и густеет. А загустевшая желчь не может справиться с большим количеством пищи, которое человек съедает в новогоднюю ночь, что приводит к "коллапсу".

У нас нарушилась функция желчного пузыря, желчь стала густой, — рассказала Дианова.

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Чрезмерное количество съеденных блюд стимулирует сокращение желчного пузыря, что в совокупности приводит к болям в брюшной области. Если же у человека есть ещё камни в почках, то может подняться температура, а также появиться тошнота, рвота и даже развиться желтуха.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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