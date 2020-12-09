Автобус с нефтяниками перевернулся на трассе в Краснодарском крае. Есть пострадавшие

По дороге из Анапы в Тамань вылетел в кювет и несколько раз перевернулся автобус с сотрудниками "Таманьнефтегаза". Как сообщил источник Лайфа в экстренных службах региона, авария произошла в Темрюкском районе Краснодарского края.