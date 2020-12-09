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Автобус с нефтяниками перевернулся на трассе в Краснодарском крае. Есть пострадавшие

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

9 декабря 2020, 07:51

По дороге из Анапы в Тамань вылетел в кювет и несколько раз перевернулся автобус с сотрудниками "Таманьнефтегаза". Как сообщил источник Лайфа в экстренных службах региона, авария произошла в Темрюкском районе Краснодарского края.

В момент ДТП в салоне находилось 12 человек (помимо водителя). Четверо получили различные травмы. Их госпитализировали.

  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Это основная версия причины аварии.

На трассе под Нижним Новгородом грузовик во время аварии "залез" на легковушку — видео

На трассе под Нижним Новгородом грузовик во время аварии "залез" на легковушку — видео

По предварительным данным, водитель иномарки чудом остался жив.

Ранее Лайф публиковал видео трагического инцидента в Нижнем Новгороде, где женщина-водитель погибла под колёсами собственного автобуса.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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