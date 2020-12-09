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Американка дважды стала матерью с разницей в несколько недель

Келси до сих пор не может поверить своему счастью.

9 декабря 2020, 07:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Жительница Миннесоты Келси Пирс стала мамой дважды с разницей в несколько недель, так как одного из детей выносила её мать. Об этом сообщает издание WBAL.

Вместе с мужем 31-летняя Пирс безуспешно пыталась забеременеть в последние три года, однако все попытки заканчивались неудачей. Она перепробовала всё — от операций до экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Однажды Келси услышала от своего врача, что её тело просто не в состоянии забеременеть.

Женщине предложили вариант, при котором её ребёнка выносит другой человек, оплодотворённый с помощью ЭКО, однако такая процедура, как правило, стоит больше 100 тысяч долларов, а деньги у пары за три года подошли к концу.

Мама вбежала в детскую комнату, услышав оттуда странные стоны, и не поверила своим глазам

Мама вбежала в детскую комнату, услышав оттуда странные стоны, и не поверила своим глазам

Никогда ещё игрушки не вызывали столько тревоги, сколько пришлось пережить Эми.

На помощь пришла мама Пирс — 53-летняя Лиза Рузерфорд из Мичигана. Она прошла множество тестов и обследований и в конце концов получила разрешение на то, чтобы стать суррогатной матерью. Ей подсадили оплодотворённые яйцеклетки дочери, однако через месяц с небольшим случилось невозможное — очередной тест самой Келси показал положительный результат.

Слыша плохие новости в течение трёх лет подряд и никогда не выходя из врачебного кабинета счастливой, я не могла в это поверить. Думаю, я плакала целый месяц подряд, — сказала Пирс.

Мама с дочерью вместе прошли через беременность, делясь друг с другом советами и созваниваясь по видеосвязи во время похода к врачам.

Родители оставили дочь с видеоуроками рисования, и через пять минут вся комната стала мольбертом

Родители оставили дочь с видеоуроками рисования, и через пять минут вся комната стала мольбертом

Ход мыслей детей навсегда останется загадкой. Предугадать, что взбредёт малышу в голову, просто невозможно. Поэтому родителям, которые хотят, чтобы их чадо (и всё вокруг) осталось невредимым, нельзя и на секунду спускать глаз с подопечных.

При этом, по словам Лизы, эту беременность она перенесла куда лучше, чем те, что были в возрасте 21 года и 23 лет. Ведь к этой она серьёзно готовилась, а также следила за питанием и физической формой.

Рузерфорд родила девочку по имени Эверли 1 октября, а 23 ноября уже Пирс принимала на руки девочку Аву. Обе дочери здоровы и чувствуют себя очень хорошо, а их мама до сих пор не может поверить в реальность происходящего.

Ранее Лайф рассказывал, как двухлетний сын провёл папу, который укладывал его спать, однако попался на камеру видеонаблюдения.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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