Американка дважды стала матерью с разницей в несколько недель

Жительница Миннесоты Келси Пирс стала мамой дважды с разницей в несколько недель, так как одного из детей выносила её мать. Об этом сообщает издание WBAL.

Вместе с мужем 31-летняя Пирс безуспешно пыталась забеременеть в последние три года, однако все попытки заканчивались неудачей. Она перепробовала всё — от операций до экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Однажды Келси услышала от своего врача, что её тело просто не в состоянии забеременеть.

Женщине предложили вариант, при котором её ребёнка выносит другой человек, оплодотворённый с помощью ЭКО, однако такая процедура, как правило, стоит больше 100 тысяч долларов, а деньги у пары за три года подошли к концу.

На помощь пришла мама Пирс — 53-летняя Лиза Рузерфорд из Мичигана. Она прошла множество тестов и обследований и в конце концов получила разрешение на то, чтобы стать суррогатной матерью. Ей подсадили оплодотворённые яйцеклетки дочери, однако через месяц с небольшим случилось невозможное — очередной тест самой Келси показал положительный результат.

— Слыша плохие новости в течение трёх лет подряд и никогда не выходя из врачебного кабинета счастливой, я не могла в это поверить. Думаю, я плакала целый месяц подряд, — сказала Пирс.

Мама с дочерью вместе прошли через беременность, делясь друг с другом советами и созваниваясь по видеосвязи во время похода к врачам.

При этом, по словам Лизы, эту беременность она перенесла куда лучше, чем те, что были в возрасте 21 года и 23 лет. Ведь к этой она серьёзно готовилась, а также следила за питанием и физической формой.

Рузерфорд родила девочку по имени Эверли 1 октября, а 23 ноября уже Пирс принимала на руки девочку Аву. Обе дочери здоровы и чувствуют себя очень хорошо, а их мама до сих пор не может поверить в реальность происходящего.

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