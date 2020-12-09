25-метровый огненный факел вспыхнул на нефтяной скважине в Оренбургской области — видео

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В пяти километрах от села Таллы в Оренбургской области произошёл пожар на нефтяной скважине. Факел достигает в высоту 25 метров, а общая площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

В результате ЧП пострадал один человек. Мужчина госпитализирован с ожогами кистей рук.

— Всего к ликвидации привлекаются 50 человек и 14 единиц техники. Для контроля экологической обстановки выехала Бузулукская специализированная лаборатория обеспечения государственного экологического надзора, — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Ранее Лайф публиковал видео крупного пожара на производстве пластика в Омске.