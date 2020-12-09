25-метровый огненный факел вспыхнул на нефтяной скважине в Оренбургской области — видео
Пожару был присвоен второй ранг сложности.
Видео © МЧС РФ
В пяти километрах от села Таллы в Оренбургской области произошёл пожар на нефтяной скважине. Факел достигает в высоту 25 метров, а общая площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.
В результате ЧП пострадал один человек. Мужчина госпитализирован с ожогами кистей рук.
— Всего к ликвидации привлекаются 50 человек и 14 единиц техники. Для контроля экологической обстановки выехала Бузулукская специализированная лаборатория обеспечения государственного экологического надзора, — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Фейерверки как на Новый год. На рынке в Ростове-на-Дону горит павильон с пиротехникой — видеоПожару присвоен повышенный ранг сложности.
Ранее Лайф публиковал видео крупного пожара на производстве пластика в Омске.
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