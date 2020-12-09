Названы самые востребованные вакансии на Новый год
По данным экспертов, средняя зарплата новогодних вакансий по России составила 35 тысяч рублей.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Наиболее востребованной профессией на новогодние праздники в России является продавец. На представителей данной сферы труда приходится 37% вакансий, размещённых перед праздниками, выяснил аналитический центр "Авито.Работа". Как отмечают эксперты, несмотря на пандемию, большинство торговых центров регионов остаются открытыми, что и рождает подобный спрос.
Примерно так же востребован труд неквалифицированных рабочих, не требующий опыта по специальности: комплектовщиков заказов, курьеров, уборщиков и промоутеров. Такие вакансии составляют 36% предложения работодателей.
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Согласно данным исследования, тройку наиболее востребованных профессий в Новый год замыкают представители сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, сотрудники производственных объектов. Такие вакансии составляют чуть более трети от общего числа предложения работодателей.
— В конце 2020 года в стране стало на 272% больше новогодних вакансий, чем в конце 2019 года. Медианная зарплата в таких вакансиях составляет 35 тысяч рублей, — приводит данные экспертов "Известия".
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