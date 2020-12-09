С 1 января россиянам запретят сжигать мусор и разводить костры на территории частных домов
Нарушителям грозит штраф от двух до пяти тысяч (если возник пожар) рублей.
С 1 января 2021 года в России вступает в силу запрет на сжигание мусора и разведение костров на территории частных домовладений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новые правила противопожарного режима.
В настоящее время сжигать мусор и разводить костры запрещено лишь на землях общего пользования.
Также с 2021 года запрещается устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым, садовым домам, объектам недвижимого имущества и общим садоводческим или огородническим объектам. Нарушителям грозит штраф от двух до трёх тысяч рублей и до пяти тысяч рублей, если возник пожар.
Россиянам показали, как быстро разгорается новогодняя ёлка — видеоСамая опасная — искусственная, сделанная из горючих материалов.
Новые противопожарные правила будут действовать до 2026 года. Затем последует их пересмотр.
Ранее в МЧС назвали единственный способ спастись от пожара в квартире.
Выбор редакции
Дым и рухнувшая крыша. Лайф снял с дрона последствия пожара в лаборатории ФМБА
В Мурманске ребёнку не продали воду в магазине, и он стал есть снег из-за жажды
Собянин — о Гафте: Большой актёр, великий мастер
Отказ в системе электропитания произошёл на американском сегменте МКС
"Фу, какая страшная!" Наташа Королёва испугала подписчиков внешним видом
Комментариев: 0