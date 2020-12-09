С 1 января россиянам запретят сжигать мусор и разводить костры на территории частных домов

С 1 января 2021 года в России вступает в силу запрет на сжигание мусора и разведение костров на территории частных домовладений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новые правила противопожарного режима.

В настоящее время сжигать мусор и разводить костры запрещено лишь на землях общего пользования.

Также с 2021 года запрещается устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым, садовым домам, объектам недвижимого имущества и общим садоводческим или огородническим объектам. Нарушителям грозит штраф от двух до трёх тысяч рублей и до пяти тысяч рублей, если возник пожар.

Новые противопожарные правила будут действовать до 2026 года. Затем последует их пересмотр.

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