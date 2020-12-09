В России 24-летняя модель уронила телефон в ванную и погибла
Родственники девушки не могут поверить, что её больше нет.
Фото © Соцсети
Несчастный случай произошёл в Архангельске. 24-летняя девушка Олеся погибла от удара током после падения телефона в ванну. Об этом сообщает КП.
Девушка работала продавцом-консультантом в одном из салонов города и создавала рекламу одежды, фотографируя себя. Она практически не расставалась со смартфоном и публиковала в социальных сетях по несколько фото в день.
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Тело подруги обнаружила соседка Олеси по комнате, она сообщила, что, когда дотронулась до погибшей, её тоже немного ударило током, а упавший в воду телефон был на зарядке. Шоком произошедшее стало и для семьи Олеси. Как рассказали изданию родственники, её мама находится в разбитом состоянии.
Следователи проводят проверку по факту гибели девушки и версию о том, что смерть наступила после падения телефона в ванну, считают основной, уточнили в СУ СКР по Архангельской области.
Ранее Лайф сообщал, что в Нижнем Новгороде женщина-водитель погибла под колёсами своего же автобуса.
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