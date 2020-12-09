В Германии заявили о провале санкционной политики против России

Официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" по политическим вопросам Армин-Паулюс Хампель раскритиковал политику санкций Берлина в отношении Москвы.

— Немецкое правительство, как и во многих других конфликтах, в которых оно принимает участие, должно признать, что здесь это участие ни к чему не привело, — сказал Хампель в интервью RT DE, добавив, что эта политика провалилась.

По его словам, Германия также пострадала от ограничительных мер, которые принимала в отношении Москвы.

Кроме того, Россия, по мнению депутата, приняла ту геополитическую ориентацию, которая не соответствует интересам Германии и Европы. Однако безопасность и стабильность в Европе могут быть достигнуты только вместе с Россией, заверил Хампель.

Он уточнил, что Россия является важнейшей страной, с которой выгодно развивать хорошие отношения, и крупнейшим соседом Германии на востоке.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал детскими нападками призывы немецкой коллеги разговаривать с Россией "с позиции силы".