В Германии заявили о провале санкционной политики против России
ФРГ выгодно и необходимо развивать с РФ хорошие отношения, считает депутат бундестага.
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Официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" по политическим вопросам Армин-Паулюс Хампель раскритиковал политику санкций Берлина в отношении Москвы.
— Немецкое правительство, как и во многих других конфликтах, в которых оно принимает участие, должно признать, что здесь это участие ни к чему не привело, — сказал Хампель в интервью RT DE, добавив, что эта политика провалилась.
По его словам, Германия также пострадала от ограничительных мер, которые принимала в отношении Москвы.
"Позиция швах". В МИД РФ прокомментировали желание Германии вести диалог с Россией "с позиции силы"В ведомстве напомнили, что в ФРГ базируется крупнейший американский контингент, а участие в ядерных миссиях возможно лишь под контролем НАТО.
Кроме того, Россия, по мнению депутата, приняла ту геополитическую ориентацию, которая не соответствует интересам Германии и Европы. Однако безопасность и стабильность в Европе могут быть достигнуты только вместе с Россией, заверил Хампель.
Он уточнил, что Россия является важнейшей страной, с которой выгодно развивать хорошие отношения, и крупнейшим соседом Германии на востоке.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал детскими нападками призывы немецкой коллеги разговаривать с Россией "с позиции силы".
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