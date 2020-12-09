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В Германии заявили о провале санкционной политики против России

ФРГ выгодно и необходимо развивать с РФ хорошие отношения, считает депутат бундестага.

9 декабря 2020, 04:09

Фото © Pixabay

Официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" по политическим вопросам Армин-Паулюс Хампель раскритиковал политику санкций Берлина в отношении Москвы.

Немецкое правительство, как и во многих других конфликтах, в которых оно принимает участие, должно признать, что здесь это участие ни к чему не привело, — сказал Хампель в интервью RT DE, добавив, что эта политика провалилась.

По его словам, Германия также пострадала от ограничительных мер, которые принимала в отношении Москвы.

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В ведомстве напомнили, что в ФРГ базируется крупнейший американский контингент, а участие в ядерных миссиях возможно лишь под контролем НАТО.

Кроме того, Россия, по мнению депутата, приняла ту геополитическую ориентацию, которая не соответствует интересам Германии и Европы. Однако безопасность и стабильность в Европе могут быть достигнуты только вместе с Россией, заверил Хампель.

Он уточнил, что Россия является важнейшей страной, с которой выгодно развивать хорошие отношения, и крупнейшим соседом Германии на востоке.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал детскими нападками призывы немецкой коллеги разговаривать с Россией "с позиции силы".

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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