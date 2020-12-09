"Грудинин, верни ДК людям". Жители совхоза имени Ленина вышли на пикет в защиту Дворца культуры — видео

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Жители подмосковного посёлка Совхоз имени Ленина вышли на акцию в защиту местного Дворца культуры. В январе учреждение может прекратить работу из-за отказа предпринимателя Павла Грудинина продлить аренду с муниципалитетом. Без бесплатных секций и кружков останется более 600 детей.

Граждане собрались у здания ДК, держа в руках плакаты с лозунгами: "Грудинин, верни ДК людям", "Грудинин, не ври: зарплату сотрудникам ДК платят из бюджета".

— Под угрозой стоят кружки детские, которые велись в этом замечательном здании. Власть и бизнес не могут договориться между собой. Если завтра Павел Николаевич [Грудинин] захочет сделать так, чтобы в этом здании появился очередной фитнес платный, никто его не остановит. На пустом месте, не имея сколь-нибудь веских доводов, только чтобы показать своё величие, человек берёт и порождает очаг напряжённости. Абсолютно закономерно, когда здание, построенное нашими жителями и для наших детей, принадлежит государству, а не коммерческому предприятию, — пояснил Лайфу сын Грудинина Артём, сопредседатель общественного движения "За совхоз! За людей! За достойное будущее!".

На аренду здания из муниципального бюджета ежегодно выделяли более десяти миллионов рублей. Зарплату преподавателям также платят из средств округа. Директора Дворца культуры уже сейчас не пускают на его рабочее место.

— Мне известно, что администрация района готова пойти на все условия, которые выдвигает Грудинин. Мы с ним пытались разговаривать, ищем все контакты, пока найти точки соприкосновения не удаётся. Возникает некая коллизия, нормальная работа Дома культуры нарушена, вместо того чтобы готовиться к ёлкам, мы вынуждены аварийным образом решать какие-то проблемы, куда нам ехать, что делать. Не праздничное настроение, а состояние перманентного стресса, — поделился руководитель ДК Николай Жуков.

Активисты попросили главу округа договориться с Грудининым о передаче здания в муниципальную собственность, но диалога с олигархом не получилось. Кроме того, начат сбор подписей за сохранение единственной досуговой и концертной площадки за муниципалитетом. Буквально за несколько дней удалось собрать свыше 200 подписей. На встрече с жителями посёлка власти пообещали найти выход из ситуации.

— До сегодняшнего дня и аренду здания, и работу педагогов оплачивает муниципалитет. И на следующий год, 2021-й, это заложено. Мы сейчас подыскиваем альтернативные помещения — в школе муниципальной, в здании библиотеки, — отметил Андрей Извеков, руководитель территориального отдела "Картинский".

Кому после 1 января Грудинин продаст или сдаст в аренду ДК, пока не известно.

Напомним, ранее сын Павла Грудинина — Артём — создал общественное движение "За совхоз! За людей! За достойное будущее!" для борьбы с произволом родного отца в совхозе имени Ленина.