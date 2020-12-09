Гинцбург уточнил, в какой именно срок не стоит пить алкоголь после вакцинации

Во время вакцинации от коронавируса речи о полном запрете на алкоголь не идёт, но рекомендуется воздержаться от спиртного в течение трёх дней после каждой прививки. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идёт. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию, — цитирует его слова РИА "Новости".

Гинцбург пояснил, что это касается не только препарата "Спутник V", но и других вакцин. Всё дело в том, что спиртное может значительно снизить иммунитет, а следовательно, и эффективность препарата. Именно поэтому медики настоятельно рекомендуют выждать хотя бы несколько дней.

Ранее в Москве на базе 70 столичных поликлиник с 5 декабря стартовала вакцинация от коронавируса для жителей города. Вскоре медики предупредили, что нельзя будет пить в течение 42 дней после прививки. А затем глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала, что лучше не делать этого и за две недели до процедуры.