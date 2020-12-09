Гинцбург уточнил, в какой именно срок не стоит пить алкоголь после вакцинации
Спиртное влияет на иммунитет нелучшим образом, напомнили медики.
Фото © ТАСС / Виталий Невар
Во время вакцинации от коронавируса речи о полном запрете на алкоголь не идёт, но рекомендуется воздержаться от спиртного в течение трёх дней после каждой прививки. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
— Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идёт. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию, — цитирует его слова РИА "Новости".
Глава центра Гамалеи "разрешил" россиянам выпить бокал шампанского после вакцинации от коронавирусаПри этом он подтвердил, что спиртное негативно влияет на работу иммунной системы.
Гинцбург пояснил, что это касается не только препарата "Спутник V", но и других вакцин. Всё дело в том, что спиртное может значительно снизить иммунитет, а следовательно, и эффективность препарата. Именно поэтому медики настоятельно рекомендуют выждать хотя бы несколько дней.
Ранее в Москве на базе 70 столичных поликлиник с 5 декабря стартовала вакцинация от коронавируса для жителей города. Вскоре медики предупредили, что нельзя будет пить в течение 42 дней после прививки. А затем глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала, что лучше не делать этого и за две недели до процедуры.
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