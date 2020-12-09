Найти звезду с "идеальными ягодицами" помогла математика. Причём у неё всё натуральное
Телеведущая регулярно занимается бегом и йогой.
Фото © Instagram / Аманда Холден
Руководитель британской клиники косметической и пластической хирургии, доктор Риккардо Фрати использовал математическую формулу для определения идеальных форм ягодиц. В качестве объектов для исследования он "использовал" ягодицы западных звёзд шоу-бизнеса. Как сообщает портал The Sun, обладательницей самых идеальных пропорций была названа 49-летняя британская телеведущая Аманда Холден.
Как пояснил врач, в своём исследовании он основывался на правиле золотого сечения. Согласно выведенной формуле, идеальным соотношением пропорций тела является 3:2:3, что соответствует традиционным представлениям о красоте женской фигуры — 90–60–90.
Риккардо Фрати решил, что фигура (а особенно ягодицы) именно Аманды Холден являются совершенными. Дополнительным плюсом является и то, что звезда телевидения никогда не прибегала к помощи пластических хирургов.
— У Аманды натуральное тело с идеальными пропорциями. Она любит бег и йогу, думаю, эти занятия помогают ей сохранять молодой внешний вид, — пояснил Фрати.
Также врач назвал идеальными ягодицы журналисток Сюзанны Райд и Лауры Тобин, актрисы Мишель Киган и телезвезды Лорен Гуджер. А вот формы Бейонсе, Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес Фрати раскритиковал за слишком широкие бёдра.
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Как сообщал Лайф, девушки нередко пытаются исправить форму ягодиц при помощи пластической хирургии, однако иногда такие дорогостоящие операции оборачиваются проблемами со здоровьем и не приносят желаемого результата.
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