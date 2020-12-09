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Найти звезду с "идеальными ягодицами" помогла математика. Причём у неё всё натуральное

Телеведущая регулярно занимается бегом и йогой.

9 декабря 2020, 07:34
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BlqX1wdHgai/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Аманда Холден </a></p>

Фото © Instagram / Аманда Холден

Руководитель британской клиники косметической и пластической хирургии, доктор Риккардо Фрати использовал математическую формулу для определения идеальных форм ягодиц. В качестве объектов для исследования он "использовал" ягодицы западных звёзд шоу-бизнеса. Как сообщает портал The Sun, обладательницей самых идеальных пропорций была названа 49-летняя британская телеведущая Аманда Холден.

Как пояснил врач, в своём исследовании он основывался на правиле золотого сечения. Согласно выведенной формуле, идеальным соотношением пропорций тела является 3:2:3, что соответствует традиционным представлениям о красоте женской фигуры — 90–60–90.

Риккардо Фрати решил, что фигура (а особенно ягодицы) именно Аманды Холден являются совершенными. Дополнительным плюсом является и то, что звезда телевидения никогда не прибегала к помощи пластических хирургов.

У Аманды натуральное тело с идеальными пропорциями. Она любит бег и йогу, думаю, эти занятия помогают ей сохранять молодой внешний вид, — пояснил Фрати.

Также врач назвал идеальными ягодицы журналисток Сюзанны Райд и Лауры Тобин, актрисы Мишель Киган и телезвезды Лорен Гуджер. А вот формы Бейонсе, Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес Фрати раскритиковал за слишком широкие бёдра.

Модель показала, как увеличить ягодицы за секунду, заставив забыть про фотошоп и пластику

Модель показала, как увеличить ягодицы за секунду, заставив забыть про фотошоп и пластику

Метод девушки оказался довольно простым, но эффективным

Как сообщал Лайф, девушки нередко пытаются исправить форму ягодиц при помощи пластической хирургии, однако иногда такие дорогостоящие операции оборачиваются проблемами со здоровьем и не приносят желаемого результата.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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