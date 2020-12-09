Российские блогеры раскрыли, в каких соцсетях хотят добиться успеха
На первых местах оказались зарубежные платформы.
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Блогеры из России, участвующие в проекте "ТопБЛОГ", рассказали о том, на каких платформах хотят снискать любовь и популярность среди подписчиков. Всего в опросе участвовало около 10 тысяч человек.
Как показали данные опроса, более половины из них (54,4%) хотят прославиться в "Инстаграме". Следом за ним идёт "Тикток" (34%). И только потом часть респондентов отдала предпочтение платформе "Яндекс.Дзен" и соцсети "ВКонтакте", у которых по 5,8% голосов, сообщает RT со ссылкой на данные опроса.
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Блогеры назвали и наиболее предпочтительные для них направления в этих соцсетях. Так, в порядке убывания в "Инстаграме" их больше интересуют: лайфстайл и путешествия, экспертный блог, юмор и развлечения, мода и красота, семья и дети. А вот тиктокерам нравятся такие сферы, как развлечения, хобби и увлечения, экспертный блог, музыка и юмор. Мечтающие покорить подписчиков на платформе "Яндекс.Дзен" разделились во мнениях. Одни собираются вести экспертный блог, другие хотят заняться созданием развлекательного контента.
Ранее были названы имена 15 российских блогеров, больше всех заработавших на рекламе в YouTube. Лидерами рейтинга стали создатели комедийного шоу "Что было дальше?", выходящего на канале Labelcom. За год канал принёс 3,55 миллиона долларов его владельцам.
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