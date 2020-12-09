Психолог дала совет, как определиться с желаниями на Новый год

Составление традиционного списка желаний в канун Нового года действительно может помочь приблизиться к заветной мечте. После того как человек описывает цель на листе бумаги, шансы на её достижение повышаются. Об этом в беседе с News.ru заявила психолог Надежда Акимова.

Всё дело в том, что в процессе написания человек сосредотачивается на мысли, визуализирует мечту и у него могут появиться идеи, как добиться желаемого. К тому же такой метод заставит серьёзнее отнестись к своей цели, поясняет специалист.

Чтобы составить список правильно, специалист советует начать мозговой штурм и записать все свои желания. Просто ответьте на вопрос, чего вы действительно хотите для себя. Затем из получившегося списка нужно выбрать одно-два самых заветных желания, чтобы максимально сконцентрироваться на них. Затем вы должны описать мечту во всех деталях и пофантазировать, представив, что предполагаемое уже произошло, а затем записать свои чувства.

— После детально проделанной работы запишите желание на листе в прошедшем времени, будто оно уже свершилось. И поблагодарите за его исполнение того, в кого верите: Бога, себя или близких людей, — предложила Акимова.

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