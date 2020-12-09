В туриндустрии спрогнозировали, когда откроются границы популярных у россиян стран
По данным президента РСТ, ждать придётся более полугода.
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Границы ряда стран, популярных у российских туристов, могут быть закрыты для РФ до сентября 2021 года, такой прогноз сделал президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.
— Границы могут быть закрыты до сентября. Власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона, — сказал он.
Стало известно, сколько россияне готовы потратить на новогодние путешествияСпрос высок как на поездки с большим бюджетом, так и на отдых экономсегмента.
Напомним, из-за роста заболевших коронавирусом по всему миру Россия с 27 марта полностью закрыла регулярные и чартерные рейсы за границу. Исключение было сделано только для спецрейсов, которые возвращали россиян на родину. С сентября авиасообщение с рядом стран начало возобновляться.
О том, что россияне существенно изменили свои предпочтения при планировании путешествий за время пандемии, Лайфу рассказывал руководитель конкурса "Мастера гостеприимства" Евгений Малыгин. В шоу "Дайте сказать!" он назвал основные тенденции.
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