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В туриндустрии спрогнозировали, когда откроются границы популярных у россиян стран

По данным президента РСТ, ждать придётся более полугода.

9 декабря 2020, 08:05

Фото © Pixabay

Границы ряда стран, популярных у российских туристов, могут быть закрыты для РФ до сентября 2021 года, такой прогноз сделал президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Границы могут быть закрыты до сентября. Власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона, — сказал он.

Стало известно, сколько россияне готовы потратить на новогодние путешествия

Стало известно, сколько россияне готовы потратить на новогодние путешествия

Спрос высок как на поездки с большим бюджетом, так и на отдых экономсегмента.

Напомним, из-за роста заболевших коронавирусом по всему миру Россия с 27 марта полностью закрыла регулярные и чартерные рейсы за границу. Исключение было сделано только для спецрейсов, которые возвращали россиян на родину. С сентября авиасообщение с рядом стран начало возобновляться.

О том, что россияне существенно изменили свои предпочтения при планировании путешествий за время пандемии, Лайфу рассказывал руководитель конкурса "Мастера гостеприимства" Евгений Малыгин. В шоу "Дайте сказать!" он назвал основные тенденции.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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