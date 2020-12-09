В туриндустрии спрогнозировали, когда откроются границы популярных у россиян стран

Границы ряда стран, популярных у российских туристов, могут быть закрыты для РФ до сентября 2021 года, такой прогноз сделал президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

— Границы могут быть закрыты до сентября. Власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона, — сказал он.

Напомним, из-за роста заболевших коронавирусом по всему миру Россия с 27 марта полностью закрыла регулярные и чартерные рейсы за границу. Исключение было сделано только для спецрейсов, которые возвращали россиян на родину. С сентября авиасообщение с рядом стран начало возобновляться.

О том, что россияне существенно изменили свои предпочтения при планировании путешествий за время пандемии, Лайфу рассказывал руководитель конкурса "Мастера гостеприимства" Евгений Малыгин. В шоу "Дайте сказать!" он назвал основные тенденции.