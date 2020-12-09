В Москве начали проверку информации об утечке данных горожан, переболевших ковидом

В Москве начата проверка информации об утечке данных жителей города, которые переболели CoViD-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Речь идёт о появившейся ранее в СМИ информации о том, что в открытый доступ якобы попали данные нескольких сотен тысяч пациентов столичных больниц.