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В Москве начали проверку информации об утечке данных горожан, переболевших ковидом

СМИ ранее сообщали, что в открытом доступе якобы появились данные о пациентах больниц.

9 декабря 2020, 08:26

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В Москве начата проверка информации об утечке данных жителей города, которые переболели CoViD-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Речь идёт о появившейся ранее в СМИ информации о том, что в открытый доступ якобы попали данные нескольких сотен тысяч пациентов столичных больниц.

В настоящий момент власти Москвы проводят проверку информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом. О результатах проверки будет объявлено дополнительно, — говорится в сообщении.

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Чем южнее, тем обстановка лучше.

Ранее сообщалось, что москвичи, которые проживают в одной квартире с теми, у кого подтверждён коронавирус, будут дважды проходить тест на заболевание.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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