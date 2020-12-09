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Pornhub ввёл ограничения из-за обвинений в содействии педофилам

Среди прочего теперь с портала нельзя скачать видео.

9 декабря 2020, 11:57
<p>Фото © Flickr / Marco Verch</p>

Фото © Flickr / Marco Verch

Порносайт PornHub ввёл ограничение на загрузку видео. Если прежде это мог сделать любой, то теперь только зарегистрированный пользователь, который прошёл идентификацию. Также заблокирована функция скачивания видео.

В администрации портала пошли на это из-за обвинений в распространении видео с насилием над детьми. Газета The New York Times опубликовала материал о доходах Pornhub от насилия в отношении несовершеннолетних.

Сегодня мы предпринимаем важные шаги для дальнейшей защиты нашего сообщества. В будущем мы разрешим скачивать контент только идентифицированным пользователям, — говорится в сообщении центра поддержки Pornhub.

На Pornhub появились ролики, посвящённые протестам в США

На Pornhub появились ролики, посвящённые протестам в США

Авторы роликов призывают "делать темнокожих детей", чтобы оказать поддержку гражданскому обществу.

В администрации портала решили задействовать особые технологии для блокировки запрещённого видео. Там заверили, что всегда ставили целью не допускать появления кадров с сексуальным насилием над детьми.

Ранее глухой американец подал в суд на Pornhub из-за того, что не понимает, о чём говорят актёры.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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