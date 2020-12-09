Власти Москвы подтвердили факт утечки данных о ковидных больных. Раскрыта причина ЧП
Случилось оно из-за "человеческого фактора".
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Власти Москвы проверили информацию СМИ о том, что произошла утечка персональных данных пациентов, которые проходили в столице лечение от коронавируса. Она подтвердилась. Об этом сообщил руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.
— В ходе проверки информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, было установлено, что взломов и какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем Правительства Москвы не было, — приводит слова Лысенко оперативный штаб столицы.
В Москве начали проверку информации об утечке данных горожан, переболевших ковидомСМИ ранее сообщали, что в открытом доступе якобы появились данные о пациентах больниц.
Глава департамента рассказал, что ЧП случилось из-за человеческого фактора. Сотрудники, которые имели доступ к этим данным, "допустили передачу этих файлов третьим лицам".
Проверка ещё не закончилась. По её итогам власти Москвы намерены принять меры.
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