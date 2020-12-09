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Власти Москвы подтвердили факт утечки данных о ковидных больных. Раскрыта причина ЧП

Случилось оно из-за "человеческого фактора".

9 декабря 2020, 13:11
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Москвы проверили информацию СМИ о том, что произошла утечка персональных данных пациентов, которые проходили в столице лечение от коронавируса. Она подтвердилась. Об этом сообщил руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

В ходе проверки информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, было установлено, что взломов и какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем Правительства Москвы не было, — приводит слова Лысенко оперативный штаб столицы.

В Москве начали проверку информации об утечке данных горожан, переболевших ковидом

В Москве начали проверку информации об утечке данных горожан, переболевших ковидом

СМИ ранее сообщали, что в открытом доступе якобы появились данные о пациентах больниц.

Глава департамента рассказал, что ЧП случилось из-за человеческого фактора. Сотрудники, которые имели доступ к этим данным, "допустили передачу этих файлов третьим лицам".

Проверка ещё не закончилась. По её итогам власти Москвы намерены принять меры.

Ранее Лайф рассказывал о новых способах кибермошенничества, которые появились в пандемию.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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