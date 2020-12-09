"Зимние каникулы ради безопасности". Украина вводит жёсткий карантин в январе

На Украине вводится строгий карантин с 8 по 24 января включительно, такие даты на заседании кабмина озвучил премьер страны Денис Шмыгаль.

— С 8 по 24 января 2021 года в Украине будут внедрены усиленные карантинные ограничения. Назовём их "зимние каникулы ради безопасности". Это делается для того, чтобы не допустить разворачивания новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить, в частности, после новогодних праздников, — сказал он.

Планируется, что будет запрещена работа кафе и ресторанов, непродовольственных магазинов, кинотеатров, фитнес-клубов, ТРЦ, учреждения образования уйдут на каникулы. Транспорт продолжит работать.

Ситуация с коронавирусом на территории Украины остаётся сложной. В ноябре власти вводили "карантин выходного дня" — с 14 по 30 ноября на уик-энды закрывались заведения общепита, учреждения культуры, торговые и фитнес-центры, гостиницы. После его отмены в Незалежной начали обсуждать вопрос введения локдауна на новогодних каникулах или позже.