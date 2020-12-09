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"Зимние каникулы ради безопасности". Украина вводит жёсткий карантин в январе

Новые ограничения призваны "разорвать цепочку заболеваемости", которая может сформироваться после праздников.

9 декабря 2020, 13:45
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На Украине вводится строгий карантин с 8 по 24 января включительно, такие даты на заседании кабмина озвучил премьер страны Денис Шмыгаль.

С 8 по 24 января 2021 года в Украине будут внедрены усиленные карантинные ограничения. Назовём их "зимние каникулы ради безопасности". Это делается для того, чтобы не допустить разворачивания новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить, в частности, после новогодних праздников, — сказал он.

Планируется, что будет запрещена работа кафе и ресторанов, непродовольственных магазинов, кинотеатров, фитнес-клубов, ТРЦ, учреждения образования уйдут на каникулы. Транспорт продолжит работать.

Пациенты и врачи рассказали о ковидных больницах на Украине: люди дерутся за кислород и ползут к окнам, чтобы подышать

Пациенты и врачи рассказали о ковидных больницах на Украине: люди дерутся за кислород и ползут к окнам, чтобы подышать

Переболевшие украинцы говорят, что медики делают всё возможное, но персонала в учреждениях не хватает.

Ситуация с коронавирусом на территории Украины остаётся сложной. В ноябре власти вводили "карантин выходного дня" — с 14 по 30 ноября на уик-энды закрывались заведения общепита, учреждения культуры, торговые и фитнес-центры, гостиницы. После его отмены в Незалежной начали обсуждать вопрос введения локдауна на новогодних каникулах или позже.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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