Житель Саратова выкинул собаку с четвёртого этажа. Свидетелями жуткой сцены стали дети

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Несколько жителей Саратова, в том числе дети, стали свидетелями жуткой сцены. Пьяный мужчина, вероятно, решил избавиться от своей собаки и выбросил её из окна четвёртого этажа. Люди как могли оказали собаке первую помощь. Вскоре появилась и хозяйка животного.

Предполагаемый живодёр попытался скрыться. Местные жители задержали его и не отпускали до приезда полиции. Всё это время он делал вид, что не понимает, что произошло. В итоге его забрали в отделение для дачи показаний.

Волонтёры отвезли собаку по кличке Лада в ближайшую ветклинику. У животного был диагностирован перелом позвоночника. Хозяйка собаки написала отказ от животного и решила усыпить его, чтобы не "таскать её с собой, потому что у неё и так есть двое детей". Тогда спасать жизнь Лады принялись волонтёры. Они смогли за короткое время собрать деньги на дорогую операцию. Хирургическое вмешательство прошло успешно. По словам ветеринаров, у собаки есть шансы выжить и восстановиться.

Волонтёры написали по факту случившегося заявление в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Она предусматривает тюремный срок до трёх лет.

Как сообщал Лайф, ранее зоозащитники сравнили крымский приют для собак с концлагерем. Организацией заинтересовалась прокуратура.