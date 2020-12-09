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Категорий: 17

В Башкирии дети массово отравились хлором в бассейне

Это уже второй такой случай за несколько дней.

9 декабря 2020, 14:06

Фото © МЧС РБ

  • Фото © Mash
    Фото © Mash
  • Фото © Mash
    Фото © Mash

Фото © Mash

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В городе Учалы в Башкирии четверо подростков отравились парами хлора, когда плавали в бассейне местного Дворца творчества.

Как рассказали в республиканском Минздраве, в бассейне находилась группа из 16 детей в возрасте от восьми до 12 лет. Вместе с ними были два тренера. Пловцы внезапно почувствовали резкий запах хлора, недомогание. В результате были госпитализированы четыре подростка — две девочки и два мальчика. Вскоре детей отпустили домой.

Как сообщили в СУ СКР по региону, проводится проверка по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В Астрахани глава местного Минздрава отравился хлором при спасении детей из бассейна

В Астрахани глава местного Минздрава отравился хлором при спасении детей из бассейна

Чиновнику, как и остальным пострадавшим, пришлось отправляться в больницу.

Ранее в бассейне в Астрахани произошёл похожий случай. Там концентрация хлора в воде была превышена почти в 25 раз. В итоге пострадало 32 человека, 22 из которых — дети. Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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