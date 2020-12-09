В Башкирии дети массово отравились хлором в бассейне
Это уже второй такой случай за несколько дней.
Фото © МЧС РБ
В городе Учалы в Башкирии четверо подростков отравились парами хлора, когда плавали в бассейне местного Дворца творчества.
Как рассказали в республиканском Минздраве, в бассейне находилась группа из 16 детей в возрасте от восьми до 12 лет. Вместе с ними были два тренера. Пловцы внезапно почувствовали резкий запах хлора, недомогание. В результате были госпитализированы четыре подростка — две девочки и два мальчика. Вскоре детей отпустили домой.
Как сообщили в СУ СКР по региону, проводится проверка по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
В Астрахани глава местного Минздрава отравился хлором при спасении детей из бассейнаЧиновнику, как и остальным пострадавшим, пришлось отправляться в больницу.
Ранее в бассейне в Астрахани произошёл похожий случай. Там концентрация хлора в воде была превышена почти в 25 раз. В итоге пострадало 32 человека, 22 из которых — дети. Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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