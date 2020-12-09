Валерия отказалась выступать в Новый год и вернула 8,5 млн рублей
Оказалось, что организаторы были готовы нарушить коронавирусные ограничения.
Фото © Instagram / valeriya
Певице Валерии пришлось отказаться от корпоратива 31 декабря и вернуть заказчикам 8,5 млн рублей. Об этом рассказал её муж Иосиф Пригожин.
— У нас уже был оплаченный договор на 8,5 миллиона за новогодний вечер. Там было заявлено выступление трёх артистов. Но мы возвращаем эти деньги, поскольку люди, которые нам официально оплатили вечер, забронировали дату 31 декабря. Но в том городе, где это намечалось (это не Москва), все мероприятия после 23 часов будут запрещены, — пояснил Пригожин в интервью ФАН.
Он считает, что такой поступок много говорит о честности певицы. По условиям контракта она не была обязана возвращать заказчикам всю сумму, достаточно было бы лишь половины.
"Говорит, что я садист". Пригожин показал видео с измученной Валерией из больницы ДубаяПевица, по его словам, получила небольшую травму.
Пригожин признал, что теперь они с супругой рассматривают другие предложения на новогоднюю ночь, но при условии, что выступление не будет нарушением антиковидных ограничений.
Ранее Лайф рассказывал, сколько придётся россиянам отдать за поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. Не 8,5 миллиона, конечно, но тоже ощутимо.
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