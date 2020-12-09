Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

"При чём здесь пандемия?" Путин резко высказался о росте цен на продукты

Глава государства указал на противоречия: стоимость увеличивается, несмотря на больший объём производства.

9 декабря 2020, 14:15
5900

Второй раз за день президент России Владимир Путин высказался о проблеме повышения цен на продукты в стране. Глава государства отметил, что ввиду объективных причин из-за пандемии доходы граждан снизились. Кроме того, рынок труда стал испытывать определённую нагрузку. Но пандемия никак не объясняет и не может объяснить повышение цен на продукты питания.

Что делать с другими показателями? В частности, с ростом цен прежде всего на базовые продукты питания? Пандемия здесь ни при чём! Если в первых двух случаях понятно — сокращение производства. <...> Никому не нравится снижение доходов, но это ещё люди могут понять в связи с объективными сложностями. <...> А вот рост на базовые продукты питания? Это пандемией не объяснить. При чём здесь пандемия? — резко отреагировал Владимир Путин.

Глава государства отметил: министр сельского хозяйства докладывал ему, что производство сахара в стране в порядке и покрывает внутренние нужды. Но цены на сахар почему-то выросли. Похожая ситуация с увеличением цен на подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб.

Я уже вспоминал советские времена, когда всё есть, но не всем хватает. А здесь всё есть, но не всем по карману. <...> Послушайте, мы знаем, что нужно делать в этих случаях. Все инструменты сдерживания известны, надо только своевременно реагировать на то, что происходит, — отметил президент.

Владимир Путин заявил, что ждёт от правительства конкретных предложений. А также чётких сроков, в которые должны быть приняты меры и будет достигнут результат.

Путин призвал не допускать ситуации, когда людям не хватает денег на продукты

Путин призвал не допускать ситуации, когда людям не хватает денег на продукты

Глава государства провёл параллели с положением дел в Советском Союзе.

Как сообщал Лайф, ранее экономист спрогнозировал рекордное подорожание продуктов в мире.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1