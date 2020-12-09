"При чём здесь пандемия?" Путин резко высказался о росте цен на продукты

Второй раз за день президент России Владимир Путин высказался о проблеме повышения цен на продукты в стране. Глава государства отметил, что ввиду объективных причин из-за пандемии доходы граждан снизились. Кроме того, рынок труда стал испытывать определённую нагрузку. Но пандемия никак не объясняет и не может объяснить повышение цен на продукты питания.

— Что делать с другими показателями? В частности, с ростом цен прежде всего на базовые продукты питания? Пандемия здесь ни при чём! Если в первых двух случаях понятно — сокращение производства. <...> Никому не нравится снижение доходов, но это ещё люди могут понять в связи с объективными сложностями. <...> А вот рост на базовые продукты питания? Это пандемией не объяснить. При чём здесь пандемия? — резко отреагировал Владимир Путин.

Глава государства отметил: министр сельского хозяйства докладывал ему, что производство сахара в стране в порядке и покрывает внутренние нужды. Но цены на сахар почему-то выросли. Похожая ситуация с увеличением цен на подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб.

— Я уже вспоминал советские времена, когда всё есть, но не всем хватает. А здесь всё есть, но не всем по карману. <...> Послушайте, мы знаем, что нужно делать в этих случаях. Все инструменты сдерживания известны, надо только своевременно реагировать на то, что происходит, — отметил президент.

Владимир Путин заявил, что ждёт от правительства конкретных предложений. А также чётких сроков, в которые должны быть приняты меры и будет достигнут результат.

Как сообщал Лайф, ранее экономист спрогнозировал рекордное подорожание продуктов в мире.