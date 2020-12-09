Путин оценил ситуацию с безработицей в России и сравнил показатели с США и Европой

Снижение безработицы в России идёт медленно, и этого недостаточно, чтобы кардинально переломить ситуацию, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

— Высокая безработица — один из ключевых вызовов сегодняшнего дня не только для нашей страны, а для практически всего мира. Это серьёзный негативный фактор для доходов в данном случае российских семей, — сказал Путин. — Снижение безработицы идёт в нашей стране пока всё-таки медленно. Эти темпы недостаточны для того, чтобы говорить о кардинальном переломе ситуации.

Он также сравнил уровень безработицы в РФ, США и Европе, отметив, что в нашей стране показатель ниже.

— У нас подросла безработица, было 4,7%, 4,8%, стало 6,8%, сейчас поменьше уже — 6,3%. Это лучше, чем, скажем, в США, где 8%, а в еврозоне ещё выше, — отметил глава государства.