Житель Красноярска спустил бойцовую собаку на фельдшера скорой помощи
Бригада медиков приехала к агрессивному мужчине, чтобы оказать помощь его ребёнку.
Фото © ТАСС / Zuma / Europa Press
Красноярский фельдшер скорой помощи обратилась в полицию после посещения дома на Ярыгинский набережной. Бригаду скорой вызвали для оказания медицинской помощи ребёнку. Врачей встретила его мама, а вот отец был явно не рад гостям в своей квартире и начал проявлять агрессию.
По словам фельдшера, в комнате вместе с ребёнком находилась клетка с бойцовой собакой внутри. Когда осмотр был закончен, мужчина выпустил пса из клетки и начал натравливать животное на медика.
"Собаку удерживала мама ребёнка. Она же и помогала буквально сбежать из квартиры под угрозы, мат и прочее от хозяина", — приводит сообщение пресс-службы скорой помощи портал "Проспект Мира".
Полиция проводит проверку.
Ранее Лайф сообщал, что мэр Салехарда отбил женщину с ребёнком от агрессивных собак.
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