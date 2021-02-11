Житель Красноярска спустил бойцовую собаку на фельдшера скорой помощи

Красноярский фельдшер скорой помощи обратилась в полицию после посещения дома на Ярыгинский набережной. Бригаду скорой вызвали для оказания медицинской помощи ребёнку. Врачей встретила его мама, а вот отец был явно не рад гостям в своей квартире и начал проявлять агрессию.

По словам фельдшера, в комнате вместе с ребёнком находилась клетка с бойцовой собакой внутри. Когда осмотр был закончен, мужчина выпустил пса из клетки и начал натравливать животное на медика.

"Собаку удерживала мама ребёнка. Она же и помогала буквально сбежать из квартиры под угрозы, мат и прочее от хозяина", — приводит сообщение пресс-службы скорой помощи портал "Проспект Мира".

Полиция проводит проверку.

Ранее Лайф сообщал, что мэр Салехарда отбил женщину с ребёнком от агрессивных собак.

Авторы