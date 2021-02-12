МИД пояснил слова Лаврова о готовности России к разрыву с Евросоюзом
Москва готова к такому, если это случится с подачи Брюсселя.
Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Россия призывает Евросоюз к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству. В то же время она готова к разрыву отношений, если это случится по инициативе ЕС. Так в МИД РФ прокомментировали ТАСС слова главы ведомства Сергея Лаврова о готовности к такому разрыву.
"Мы готовы к разрыву, если он пройдёт по инициативе ЕС. Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чём и сказал Сергей Лавров", — пояснили в Министерстве иностранных дел.
В ходе этого интервью Лавров также отмечал, что Евросоюз вводит санкции против Москвы лишь для собственного удовлетворения и никакой практической пользы они ему не принесут.
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