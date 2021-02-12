Лавров отказался назвать имена друзей в Европе, чтобы не "спалить хороших ребят"
Глава МИД РФ отметил, что на Западе воспринимают российских партнёров как "токсичных".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией ответил на вопрос журналиста Владимира Соловьёва о своих друзьях среди официальных представителей Евросоюза. Российский министр отметил, что у него немало таких друзей и многие из них находятся на очень высоких постах, а потому он не хотел бы их "спалить".
"Боюсь их перечислять. Многие из них в Евросоюзе на очень высоких постах. Не хочется "спалить" хороших ребят", — в шутку ответил Сергей Лавров в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Также в ходе интервью Соловьёву Лавров рассказал о подготовке Алексея Навального немецкими спецслужбами, готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом, возможных санкциях Запада и продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях.
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