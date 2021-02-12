Лавров отказался назвать имена друзей в Европе, чтобы не "спалить хороших ребят"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией ответил на вопрос журналиста Владимира Соловьёва о своих друзьях среди официальных представителей Евросоюза. Российский министр отметил, что у него немало таких друзей и многие из них находятся на очень высоких постах, а потому он не хотел бы их "спалить".