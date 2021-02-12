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Россия отправит в космос "Герасима" с миссией по утоплению

"Жертвой" корабля станет, по понятным причинам, не собака.

12 февраля 2021, 10:29
<p>Фото © РКК "Энергия"</p>

Фото © РКК "Энергия"

Грузовой корабль "Прогресс МС-16", который отправится к Международной космической станции (МКС), впоследствии будет использован для отсоединения от неё устаревшего российского модуля "Пирс". Неиспользуемая часть станции будет утоплена в Тихом океане. Это следует из данных о программе полёта МКС, составленной корпорацией "Энергия".

Как сообщили в компании, ракета с грузовым кораблём уже доставлена на стартовую площадку на Байконуре. Запуск запланирован на 15 февраля, стыковка с МКС произойдёт на третий день полёта — 17 февраля.

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Из-за своей миссии "Прогресс МС-16" получил неофициальное название "Герасим", в честь главного героя рассказа известного русского писателя Ивана Тургенева "Муму". Как сообщает РИА "Новости", отсоединение и последующее утопление модуля должно произойти 17 июля.

А несколько дней назад жители американского штата Флорида стали свидетелями неопознанного летающего объекта, однако "внеземной" летательный аппарат оказался вполне понятного происхождения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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