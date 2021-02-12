Лавров ответил на слухи о "незаконнорождённом сыне"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посмеялся над "сенсациями" о своём незаконнорождённом сыне, которые были опубликованы со ссылкой на анонимные источники. Он пошутил в интервью YouTube-каналу "Соловьёв Live", что "работающий в МИДе" родственник почему-то к нему не заглядывает.

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ЭКСКЛЮЗИВ СОЛОВЬЁВLIVE



Сергей Лавров о «незаконнорожденном сыне» и телеграм каналах.



Полную версию интервью с министром иностранных дел Российской Федерации сморите в 12.00 на YouTube канале СоловьёвLive pic.twitter.com/fjzQAehawM — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) February 12, 2021

"Иногда "доброжелатели" привлекают внимание из самых лучших побуждений. Но вот, например, месяцев шесть-семь назад показали репортажик (как всегда, это анонимно), что у нас в хозяйственных подразделениях МИДа работает мой незаконнорождённый сын. Но что-то не ходит к папе. Видимо, хорошо зарабатывает", — посмеялся глава МИДа.

Лавров заявил, что сам он не читает подобную "грязь". Он уверен, что "ни один член правительства, тем более министр иностранных дел, не имеет права позволять выбить себя из колеи" подобными вбросами. При этом Лавров признался, что ему стойкость к подобного рода грязи "даётся без какого-либо труда". Тем же, кого это задевает, он посоветовал "держать в себе эти совершенно справедливые чувства и эмоции".

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