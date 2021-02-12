"Яндекс" обнаружил массовую утечку данных своих пользователей

Данные о почти пяти тысячах личных почтовых ящиков пользователей "Яндекса" утекли в Сеть. Служба безопасности компании уведомила владельцев скомпрометированных адресов о необходимости смены пароля. Об этом сообщается на сайте компании.

"Во время внутреннего расследования было обнаружено, что сотрудник предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Это был один из трёх системных администраторов, обладавших такими правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса. В результате его действий было скомпрометировано 4887 почтовых ящиков", — сообщили в компании.

"Яндекс" уточнил, что доступ к взломанным ящикам уже заблокирован, а их владельцы уведомлены о необходимости сменить пароль. В компании также добавили, что по этому инциденту проводится внутреннее расследование и будут пересмотрены процессы работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа.

Ранее Лайф писал о том, как пресечь утечку личных данных в Сеть.

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