"Яндекс" обнаружил массовую утечку данных своих пользователей
Под угрозой оказалось около пяти тысяч почтовых ящиков.
Данные о почти пяти тысячах личных почтовых ящиков пользователей "Яндекса" утекли в Сеть. Служба безопасности компании уведомила владельцев скомпрометированных адресов о необходимости смены пароля. Об этом сообщается на сайте компании.
"Во время внутреннего расследования было обнаружено, что сотрудник предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Это был один из трёх системных администраторов, обладавших такими правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса. В результате его действий было скомпрометировано 4887 почтовых ящиков", — сообщили в компании.
"Яндекс" уточнил, что доступ к взломанным ящикам уже заблокирован, а их владельцы уведомлены о необходимости сменить пароль. В компании также добавили, что по этому инциденту проводится внутреннее расследование и будут пересмотрены процессы работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа.
Ранее Лайф писал о том, как пресечь утечку личных данных в Сеть.
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