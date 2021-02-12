Лавров — о поведении Навального на суде против ветерана: Порядочному человеку всё ясно

Глава МИД РФ Сергей Лавров отказался комментировать поведение Алексея Навального на суде по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Он заявил в интервью в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", что любому порядочному человеку всё и так понятно.

"Я даже не буду это комментировать. По-моему, любому порядочному человеку всё ясно и всё понятно", — сказал министр.

Лавров обратил внимание на то, что на заседании присутствовали представители Посольства Великобритании и Франции — союзников СССР на Второй мировой войне.

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