Лавров — о поведении Навального на суде против ветерана: Порядочному человеку всё ясно
Министр обратил внимание на присутствие иностранных дипломатов на процессе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © Facebook / МИД России
Глава МИД РФ Сергей Лавров отказался комментировать поведение Алексея Навального на суде по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Он заявил в интервью в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", что любому порядочному человеку всё и так понятно.
"Я даже не буду это комментировать. По-моему, любому порядочному человеку всё ясно и всё понятно", — сказал министр.
Лавров обратил внимание на то, что на заседании присутствовали представители Посольства Великобритании и Франции — союзников СССР на Второй мировой войне.
Также в ходе интервью Соловьёву Лавров рассказал о подготовке Алексея Навального немецкими спецслужбами, а также о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом, возможных санкциях Запада и продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях.
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