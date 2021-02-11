В "Газпроме" назвали ожидаемую дату запуска "Северного потока — 2"

Российская компания "Газпром" ожидает, что газопровод в Европу "Северный поток — 2" будет запущен уже в текущем году. Об этом говорится в презентации замначальника департамента импортозамещения технологий компании Владимира Вавилова, представленной в ходе выездного межотраслевого мероприятия "ОПК-ТЭК — 2021".

"Газопровод "Северный поток — 2". 2021 год — ввод в эксплуатацию", — говорится в презентации.

Напомним, 6 февраля стало известно, что российское судно "Фортуна" возобновило работы по строительству газопровода в водах Дании. Для завершения проекта осталось проложить около 148 километров труб, из них 120 километров — в территориальных водах Дании и 28 километров — в немецких. Оператор стройки Nord Stream 2 AG также ранее сообщил, что работы по датскому участку планируется завершить до конца апреля.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже.

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