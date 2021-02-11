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Синие собаки шокировали россиян под Нижним Новгородом

Животные такого окраса появились в окрестности завода.

11 февраля 2021, 13:14
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<p>Синие собаки шокировали россиян под Нижним Новгородом. Фото © Telegram-канал "Нижний № 1".</p>

Синие собаки шокировали россиян под Нижним Новгородом. Фото © Telegram-канал "Нижний № 1".

В городе Дзержинске в Нижегородской области несколько бродячих собак вдруг приобрели синий оттенок. Шокированные этим жители опубликовали фото в соцсетях, сообщает телеграм-канал "Нижний № 1"

Синие собаки шокировали россиян под Нижним Новгородом. Фото © Telegram-канал "Нижний № 1".

Синие собаки шокировали россиян под Нижним Новгородом. Фото © Telegram-канал "Нижний № 1".

Собаки были сфотографированы на территории завода "Оргстекло". Причины появления такого необычного окраса точно не известны, но возможно, что они искупались в каком-то химическом веществе.

Лиговский канал в Петербурге неожиданно стал ядовито-зелёным. Оказалось, это не опасно

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Тем более что цвет собак совпадает с тем, в который два года назад там окрасилось озеро.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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