В городе Дзержинске в Нижегородской области несколько бродячих собак вдруг приобрели синий оттенок. Шокированные этим жители опубликовали фото в соцсетях, сообщает телеграм-канал "Нижний № 1"

Синие собаки шокировали россиян под Нижним Новгородом. Фото © Telegram-канал "Нижний № 1".

Собаки были сфотографированы на территории завода "Оргстекло". Причины появления такого необычного окраса точно не известны, но возможно, что они искупались в каком-то химическом веществе.

Тем более что цвет собак совпадает с тем, в который два года назад там окрасилось озеро.

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