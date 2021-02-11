Синие собаки шокировали россиян под Нижним Новгородом
Животные такого окраса появились в окрестности завода.
Синие собаки шокировали россиян под Нижним Новгородом. Фото © Telegram-канал "Нижний № 1".
В городе Дзержинске в Нижегородской области несколько бродячих собак вдруг приобрели синий оттенок. Шокированные этим жители опубликовали фото в соцсетях, сообщает телеграм-канал "Нижний № 1"
Собаки были сфотографированы на территории завода "Оргстекло". Причины появления такого необычного окраса точно не известны, но возможно, что они искупались в каком-то химическом веществе.
Тем более что цвет собак совпадает с тем, в который два года назад там окрасилось озеро.
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