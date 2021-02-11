В Общественном совете при МВД назвали мудрым увольнение "пукающего" майора

Увольнение хабаровской сотрудницы МВД, которая решила погримасничать и изобразить проблемы с желудком на видео, справедливое и даже мудрое. Такую оценку действиям ведомства дал замглавы Общественного совета при МВД Владимир Тюлин.

Общественник отметил, что женщина не совершила ничего противозаконного своим "пукающим" роликом, но нарушила регламент поведения работников правоохранительных органов. Теперь она может заняться любимым делом и стать TikTok-блогером.

"Я не говорю, что она совершила страшное преступление, но если человек плохо соображает головой в одном, вряд ли он во всём остальном хорошо соображает. Поэтому мне кажется, что это решение мудрое", — заявил порталу Daily Storm Тюлин.

Как объяснил почётный адвокат Российской Федерации Евгений Харламов, сотрудник полиции должен быть примером для подражания, а не публиковать сомнительный контент в соцсетях. Теперь, когда женщину уволили за "проступок", она вряд ли сможет восстановиться в органах МВД.

"Понятие "проступок, порочащий честь сотрудника внутренних органов" довольно субъективно, как, впрочем, и формулировка "в связи с утратой доверия". Нет чёткой формулировки, что именно может порочить честь, это решается руководством. Но есть множество ведомственных приказов, с которыми должны быть ознакомлены сотрудники МВД, где чётко написано, что можно и что нельзя", — заявил в интервью телеканалу "360" Харламов.

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